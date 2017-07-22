Техническое издание Angstronomics опубликовало очень подробный обзор спецификаций графических процессоров AMD RDNA 3, таких как чипы Navi 31, Navi 32 и Navi 33, которые будут использоваться в их видеокартах серии Radeon RX 7000 следующего поколения.
Теперь Angstronomics сообщила такую информацию, как размеры кристаллов, конфигурации графических процессоров и функции, которые могут оказаться в конечных розничных продуктах. Было сделано интересное заявление технического издания, в котором говорится, что конфигурации для графических процессоров Navi 3X были впервые сформулированы в 2019 году, а затем окончательно доработаны где-то в 2020 году. Однако эти спецификации не были изменены с тех пор, однако, различные слухи указывают на две разные спецификации для графических процессоров.
AMD подтвердила, что ее графические процессоры RDNA 3 появятся позже в этом году с огромным приростом производительности. Старший вице-президент компании по инженерным вопросам Radeon Technologies Group Дэвид Ванг заявил, что графические процессоры следующего поколения для серии Radeon RX 7000 будут предлагать повышение производительности на ватт более чем на 50% по сравнению с существующими графическими процессорами RDNA 2. Некоторые из ключевых особенностей графических процессоров RDNA 3, отмеченных AMD, включают:
5-нм технологический узел
Усовершенствованная упаковка чипсета
Обновленный вычислительный блок
Оптимизированный графический конвейер
AMD Infinity Cache следующего поколения
>50% Производительность/Вт по сравнению с RDNA 2
Геймеры должны ожидать плавной игры в 4K на этих видеокартах, а с пакетом FidelityFX, предлагающим поддержку FSR, SAS и SAM следующего поколения, мы можем даже увидеть воспроизводимые 60 кадров в секунду при разрешении 8K.
Графический процессор AMD Navi 31, флагманский чип RDNA 3, будет работать на картах для энтузиастов следующего поколения, таких как видеокарта Radeon RX 7900 XT. Мы слышали, что AMD откажется от CU (вычислительных единиц) в пользу WGP (процессоров рабочей группы) на своих графических процессорах следующего поколения RDNA 3. Каждый WGP будет содержать два CU (вычислительных блока), но с вдвое большим количеством кластеров SIMD32, а не всего по 2 на каждый CU в рамках RDNA 2. Ходят слухи, что у AMD есть возможность выбирать между Samsung и TSMC для 6-нм кристалла.
Согласно последней информации, ожидается, что графический процессор AMD Navi 31 с архитектурой RDNA 3 будет предлагать один GCD с 48 WGP, 12 SA и 6 SE. Это даст в общей сложности 12 288 SP или потоковых процессоров. Это увеличение количества ядер в 2,4 раза по сравнению с 5120 SP, представленными на графическом процессоре Navi 21. Говорят, что GPU или Navi 31 GCD имеют площадь 308 мм2 и будут поставляться на 5-нм техпроцессе TSMC.
Графический процессор Navi 31 также будет содержать 6 MCD, которые будут иметь 16 Мбайт Infinity Cache на кристалл, а также, вероятно, будут нести 64-битные (32-битные x 2) контроллеры памяти, которые обеспечат чипу 384-битный интерфейс шины. Хотя это равно 96 Мбайт кэш-памяти Infinity, что меньше, чем 128 Мбайт в текущих графических процессорах Navi 21, в разработке также находится решение 3D-Stacked, о котором недавно указывалось, и которое удвоит кэш-память Infinity. Это на 50% больше по сравнению с текущим дизайном Navi 21 и это также делает Navi 31 первым графическим процессором с дизайном чиплета и трехмерным стеком. Эти чиплеты или MCD будут изготовлены на 6-нанометровом техпроцессе TSMC и будут иметь площадь 37,5 мм2 каждый.
Теперь это приведет к более высокому энергопотреблению, и AMD, похоже, подтвердила, что их линейка видеокарт следующего поколения будет иметь более высокое энергопотребление, но они все равно будут более эффективным вариантом, чем то, что может предложить NVIDIA. AMD Radeon RX 6950 XT уже имеет TBP 335 Вт, что обеспечивает более чем двукратный прирост производительности. Ожидается, что карты сохранят свой двойной 8-контактный разъем для питания и будут оснащены обновленной конструкцией охлаждения с тремя вентиляторами, которая немного выше, чем используемая в настоящее время.
GCD будет оснащен 3 шейдерными движками и каждый шейдерный движок будет иметь 6 шейдерных массивов (всего 18). Графический процессор будет иметь в общей сложности 30 WGP или 60 вычислительных блоков, всего 7680 ядер. Это округляет на >50 % больше ядер, чем у флагмана Navi 31.
Конфигурация графического процессора AMD Navi 32 "Hotpink Bonefish"
Графический процессор AMD Navi 33 под кодовым названием Hotpink Bonefish станет началом монолитного сегмента в семействе RDNA 3. Графический процессор будет иметь один кристалл. Кристалл очень похож на флагманский графический процессор Navi 21 и, как ожидается, будет использовать 6-нм технологический узел для изготовления с размером кристалла 203 мм2.
Ожидается, что Navi 33 GCD будет иметь 2 шейдерных движка, и каждый шейдерный движок имеет 2 шейдерных массива (2 на SE / 4 всего). Это округляет до 16 WGP или 32 вычислительных блоков, что в сумме дает 4096 ядер, что больше, чем у графического процессора Radeon RX 6800 «Navi 21 XL». Графический процессор будет поставляться с 32 Мбайт кэш-памяти Infinity, таким же объемом, как и у графического процессора Navi 23, и с 128-битной шиной. Как и графические процессоры Navi 32, чипы Navi 33 будут в первую очередь ориентированы на мобильную линейку с ранней графической производительностью, что позволит им опередить линейку Intel Arc Alchemist при стоимости менее половины и меньшем энергопотреблении.
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