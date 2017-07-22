SSD-накопители Samsung 990 PRO нового поколения с протоколом PCIe Gen 5.0 M.2 подтверждены, на этот раз на PCI-SIG.
Твердотельные накопители Samsung 990 PRO Gen 5 M.2 также были отмечены в корейском списке сертификации RRA ранее в этом месяце. Ожидаются две конфигурации SSD, модель на 1 Тбайт и модель на 2 Тбайт, которые будут использовать собственное запатентованное решение Samsung для питания своих решений SSD следующего поколения.
Хотя PCI-SIG предоставляет только наименование и подтверждение того, что это действительно твердотельные накопители, сертифицированные PCIe Gen 5.0 M.2, в предыдущем списке были представлены две модели: «MZ-V9P1T0» и «MZ-V9P2T0». Для справки: существующие твердотельные накопители Samsung 980 Pro PCIe Gen 4.0 помечены как «MZ-V8P1T00». Можно сделать вывод, что это модели Samsung 990 Pro следующего поколения 1 Тбайт и 2 Тбайт PCIe Gen 5 SSD.
Следует отметить, что Samsung уже выпустила свои первые твердотельные накопители PCIe Gen 5.0 для серверов в виде модели PM1743, которая обеспечивает скорость до 13 Гбайт/с (произвольное чтение) и 2500 Кбайт (IOPS). Диски имеют емкость до 15,36 Тбайт, но не следует ожидать таких возможностей для потребительских платформ. Мы знаем, что твердотельные накопители PCIe Gen 5.0 следующего поколения будут предлагать скорость до 14 Гбайт/с и емкость до 8 Тбайт, так что это то, чего мы должны ожидать от решений для хранения данных Samsung. Твердотельные накопители Samsung 980 Pro Gen 4 были одним из лучших решений для платформы PCIe 4.0 до недавнего времени, когда конкуренты начали продвигать свои первоклассные разработки.
Еще неизвестно, разработает ли поставщик какие-либо совершенно новые решения для охлаждения или тепловое покрытие для чипов NAND и DRAM, поскольку ожидается, что будущие драйверы будут сильно нагреваться. Samsung уже изготовила специальный твердотельный накопитель 980 PRO с мощным промышленным радиатором для PS5, поэтому что-то подобное может появиться и в твердотельных накопителях следующего поколения 990 PRO. Эти твердотельные накопители будут сверхбыстрыми потребительскими устройствами и будут использовать Microsoft DirectStorage API для обеспечения наилучшей производительности.
Samsung может объявить о своих твердотельных накопителях нового поколения 990 Pro емкостью 1 Тбайт и 2 Тбайт с интерфейсом PCIe Gen 5.0 к концу года или на выставке CES 2022, поскольку к тому времени уже будут доступны платформы Gen 5 от Intel и AMD.
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