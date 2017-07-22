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Oppo, вероятно, работает над двумя складными смартфонами

13 августа 2022, 17:11




Первое складное устройство Oppo, Find N, было очень хорошо принято, но, к сожалению, официально оно так и не покинуло пределы Китая. Но у компании, похоже, совсем другие планы на эту осень, если верить последним слухам.

Судя по всему, Oppo собирается выпустить не один, а два складных смартфона в ближайшие недели и оба они будут продаваться на международном уровне, в отличие от Find N. Они могут называться Find N Fold и Find N Flip, поскольку эти имена недавно были зарегистрированы в Ведомстве интеллектуальной собственности ЕС.

Oppo, вероятно, работает над двумя складными смартфонами


Эти прозвища в значительной степени раскрывают здесь игру Oppo, которая, похоже, максимально «подражает» Samsung. Еще неизвестно, сохранит ли Find N Fold гораздо более компактный форм-фактор Find N или он вырастет, чтобы соответствовать Samsung Galaxy Z Fold4 и в этом. Что касается Find N Flip, то он должен конкурировать с Galaxy Z Flip4.

Оба устройства Oppo, как сообщается, будут использовать тот же процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. В Китае Find N был очень конкурентоспособным по цене, но пока нет указаний на то, будет ли Oppo применять ту же стратегию с будущими моделями.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo T1. Смартфон получил яркий AMOLED-дисплей, энергоэффективный чипсет Qualcomm Snapdragon 680, быструю зарядку мощностью 44 Вт и очень неплохое время автономной работы. Осталось понять, на что он способен в деле. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель".

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