ASRock выпустила видеокарту Arc A380 Challenger ITX OC, которая стала первым продуктом компании, использующим графический процессор Intel Arc. Когда карта была выпущена на китайский рынок, ее цена составляла 1299 юаней или 192 доллара США, что делало ее намного дороже, чем ее РРЦ в 1030 юаней или 152 доллара США для того же региона.
Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX подешевела до 1029 юаней или 150 долларов США и стоит меньше, чем RX 6400. Видеокарта теперь может быть жизнеспособной альтернативой видеокарте ASRock Radeon RX 6400 Challenger ITX, цена которой составляет 1149 юаней или 170 долларов США. Видеокарта Intel Arc предлагает большую емкость видеопамяти (6 Гбайт против 4 Гбайт), кодировщик AV1, который, как показано, превосходит NVIDIA и AMD, поддержку XeSS и трассировки лучей, а также будет поставляться с возможностью разгона из коробки, что вы не получите на RX 6400.
В целом производительность более-менее хороша в играх, поддерживающих DX12/Vulkan, но немного ниже в старых играх. В целом, обе карты должны обеспечивать достойную производительность графического процессора для геймеров начального уровня, но у Intel есть преимущество с точки зрения стека функций, которые они имеют для Arc. Запуск и работа этих функций - это совершенно другая вещь, которую необходимо решить в драйверах, но поскольку Arc приближается к запуску в конце следующего месяца, мы должны ожидать лучшей поддержки.
Intel Arc A380 Challenger оснащен одним вентилятором, который основан на шаблоне конструкции Striped-Axial для максимального воздушного потока, а также имеет технологию вентилятора 0 дБ, которая гарантирует, что вентиляторы не вращаются и не создают нежелательного шума при работе при низких нагрузках.
Боковые стороны видеокарты имеют маркировку «Intel Arc» и имеют единственный 8-контактный разъем для питания. Он оснащен спиральным алюминиевым радиатором, которого должно быть достаточно для охлаждения карты. Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX работает на базовой частоте 2250 МГц, а память работает на скорости 15,5 Гбит/с через 96-битный шинный интерфейс с общей пропускной способностью 186 ГБ/с.
Графический процессор основан на SKU Alchemist ACM-G11 с 8 ядрами Xe или 1024 ALU. Карта рассчитана на блок питания мощностью 500 Вт и имеет один порт HDMI 2.0b и три порта DisplayPort 2.0 (с DSC). Имеется 6 Гбайт памяти GDDR6, что является самым высоким показателем, который мы видели на картах начального уровня этого поколения, и, поскольку все это разработано с учетом форм-фактора ITX, его размеры составляют 190 x 124 x 39 мм.
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