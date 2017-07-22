Realme 9i 5G будет запущен 18 август. Страница телефона недавно появилась на веб-сайте Realme India. В листинге показана только задняя панель смартфона и его процессор. Весь список спецификаций, цена и рендеры Realme 9i 5G просочились благодаря Appuals.
Рендеры Realme 9i 5G показывают, что он имеет дисплей с каплевидным вырезом на передней панели. На задней панели устройства находится тройной модуль камер. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, которая находится на правом торце. Как видно на изображениях, устройство будет доступно в черном и золотом цветах.
Realme 9i 5G будет оснащен 6,6-дюймовой ЖК-панелью с IPS матрицей и разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 12 и пользовательским интерфейсом Realme 3.0.
Смартфон получит чипсет Dimensity 810, а также до 6 Гбайт оперативной памяти и до 128 Гбайт постоянной памяти. Он будет поддерживать до 5 Гбайт виртуальной оперативной памяти (также известной как динамическая оперативная память). Для дополнительного хранилища у него будет слот для карт памяти microSD.
На передней панели Realme 9i 5G будет установлена 8-мегапиксельная селфи-камера. На его задней панели разместятся 50-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный портретный объектив и 2-мегапиксельная макрокамера с фокусным расстоянием 4 см.
Ожидается, что Realme 9i 5G появится в двух конфигурациях: 4 Гбайт ОЗУ + 64 Гбайт памяти и 6 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт памяти. Скорее всего, он появится сначала в Индии по цене менее 15 000 рупий или примерно 188 долларов.