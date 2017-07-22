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Характеристики Realme 9i 5G, цена и рендеры попали в сеть перед запуском

14 августа 2022, 09:18




Realme 9i 5G будет запущен 18 август. Страница телефона недавно появилась на веб-сайте Realme India. В листинге показана только задняя панель смартфона и его процессор. Весь список спецификаций, цена и рендеры Realme 9i 5G просочились благодаря Appuals.

Рендеры Realme 9i 5G показывают, что он имеет дисплей с каплевидным вырезом на передней панели. На задней панели устройства находится тройной модуль камер. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, которая находится на правом торце. Как видно на изображениях, устройство будет доступно в черном и золотом цветах.

Характеристики Realme 9i 5G, цена и рендеры попали в сеть перед запуском


Realme 9i 5G будет оснащен 6,6-дюймовой ЖК-панелью с IPS матрицей и разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 12 и пользовательским интерфейсом Realme 3.0.

Смартфон получит чипсет Dimensity 810, а также до 6 Гбайт оперативной памяти и до 128 Гбайт постоянной памяти. Он будет поддерживать до 5 Гбайт виртуальной оперативной памяти (также известной как динамическая оперативная память). Для дополнительного хранилища у него будет слот для карт памяти microSD.

Характеристики Realme 9i 5G, цена и рендеры попали в сеть перед запуском


На передней панели Realme 9i 5G будет установлена ​​8-мегапиксельная селфи-камера. На его задней панели разместятся 50-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный портретный объектив и 2-мегапиксельная макрокамера с фокусным расстоянием 4 см.

Ожидается, что Realme 9i 5G появится в двух конфигурациях: 4 Гбайт ОЗУ + 64 Гбайт памяти и 6 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт памяти. Скорее всего, он появится сначала в Индии по цене менее 15 000 рупий или примерно 188 долларов.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo T1. Смартфон получил яркий AMOLED-дисплей, энергоэффективный чипсет Qualcomm Snapdragon 680, быструю зарядку мощностью 44 Вт и очень неплохое время автономной работы. Осталось понять, на что он способен в деле. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель".

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