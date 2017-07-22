Вскоре ожидается выход смартфонов Xiaomi 12T и 12T Pro на мировых рынках. Недавно в отчете были раскрыты объем памяти, цветовые варианты и цены на будущие смартфоны. Теперь новая утечка от популярного информатора показывает, что Xiaomi 12T Pro более высокого класса будет запущен во всем мире как переименованный Redmi K50 Ultra, который был выпущен еще недавно.
Типстер Кацпер Скризпер якобы заметил грядущий Xiaomi 12T Pro в списке поддерживаемых устройств Google Play. Устройство было указано под номером модели 22081212 и кодовым названием «diting». Основываясь на списке Google Play, типстер утверждает, что Xiaomi 12T Pro дебютирует на мировых рынках как Redmi K50 Ultra с ребрендингом.
Для непосвященных надо упомянуть, что недавно был выпущен Redmi K50 Ultra вместе с Xiaomi Mix Fold 2. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision. Он оснащен новейшим процессором Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 Гбайт и хранилищем UFS3.1 объемом до 512 Гбайт.
Redmi K50 Ultra оснащен тройной задней камерой, состоящей из основного датчика на 108 МП, сверхширокоугольного объектива на 8 МП и макрообъектива на 2 МП. На передней панели у него есть 20-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.
Если утверждение типстера окажется правдой, Xiaomi 12T Pro будет иметь почти те же характеристики, что и упомянутые выше. Ожидается, что Xiaomi 12T Pro будет стоить 849 евро за единственный вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти. Ожидается, что устройство будет запущено в октябре вместе с Xiaomi 12T.