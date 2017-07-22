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Канадский ритейлер "засветил" процессоры AMD Ryzen 7950X, 7900X, 7700X и 7600X Zen4

14 августа 2022, 16:42




Ритейлеры начинают перечислять будущую серию AMD Ryzen 7000. Всего за месяц до запуска, первый канадский ритейлер выставил на продажу четыре процессора Ryzen на базе архитектуры Zen4.

Канадский ритейлер


Эта утечка не только подтверждает, что запланировано только четыре SKU, но и первоначальные слухи о том, что следующая серия может быть немного дороже. Флагманский процессор Ryzen 9 7950X стоит 1141 канадских долларов, Ryzen 9 7900X - 778 канадских долларов, Ryzen 7700X - 614 канадских долларов, а Ryzen 5 7600X - 424 канадских долларов. После конвертации в доллары США цены должны выглядеть так:

  • AMD Ryzen 9 7950X (100-100000514/WOF) - 892 доллара США

  • AMD Ryzen 9 7900X (100-100000589/WOF) - 608 долларов США

  • AMD Ryzen 7 7700X (100-100000591/WOF) - 480 долларов США

  • AMD Ryzen 5 7600X (100-100000593/WOF) - 330 долларов США


    • Канадский ритейлер


    Стоит отметить, что указана цена указана для моделей без кулера (WOF). Ликер @momomo_us, который обнаружил эти списки, также упоминает, что AMD будет продавать эти процессоры для системных интеграторов, но пока нет никаких признаков коробочной версии с кулером.

    Само собой разумеется, но это, скорее всего, не окончательные цены на Ryzen 7000-й серии. Розничные продавцы часто перечисляют новое оборудование с информацией о месте хранения до того, как их дистрибьюторы сообщат окончательные и подтвержденные цены, обычно всего за несколько дней до запуска. Что интересно в этой утечке, так это то, что клиенты теперь могут предварительно заказать процессоры Ryzen 7000 в PC Canada, который технически является первым магазином, предоставившим эту возможность.

    Как ходят слухи, ожидается, что серия Ryzen 7000 будет запущена в сентябре. Хотя AMD еще не подтвердила это, план состоял в том, чтобы анонсировать новую серию Ryzen для настольных ПК 29 августа, на следующий день после Gamescom.

    Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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