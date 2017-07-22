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Анонс vivo Y35: 6,58 дюймов, 90 Гц, Snapdragon 680, 8 Гбайт ОЗУ и 5000 мАч

14 августа 2022, 18:52




Серия Y от vivo только что получила обновление с запуском vivo Y35. Смартфон оснащен 6,58-дюймовым ЖК-экраном Full HD+ разрешения и частотой 90 Гц, с цветовой гаммой 96% NTSC и 16-мегапиксельной камерой внутри V-образного выреза. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 680 4G SoC и поставляется с 8 Гбайт оперативной памяти и 50-мегапиксельной основной камерой, а также парой 2-мегапиксельных камер, макро и портретник.

Анонс vivo Y35: 6,58 дюймов, 90 Гц, Snapdragon 680, 8 Гбайт ОЗУ и 5000 мАч


В телефоне есть датчик отпечатков пальцев, установленный сбоку, батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт, которая может зарядить устройство до 70% всего за 34 минуты. Телефон работает под управлением последней версии Funtouch OS 12 от vivo, основанной на Android 12.

6,58-дюймовый (2408 × 1080 пикселей) ЖК-экран Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, получил пиковую яркость в 550 нит и цветовую гамму NTSC 96 %. Объемы памяти, 8 Гбайт ОЗУ, до 8 Гбайт виртуальной памяти, 256 Гбайт постоянной памяти, с возможностью расширять с помощью microSD карты памяти.

Анонс vivo Y35: 6,58 дюймов, 90 Гц, Snapdragon 680, 8 Гбайт ОЗУ и 5000 мАч


Есть две SIM-карты и отдельный слот под microSD. 50-мегапиксельная камера получила диафрагму f/1,8, светодиодную вспышку, есть еще 2-мегапиксельная макрокамера с диафрагмой f/2,4 и 2-мегапиксельный портретник с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера получила 16 МП с диафрагмой f/2.0.

Размеры новинки: 164,3×76,1×8,28 мм, а вес 188 граммов. Поддерживается двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС/QZSS и порт USB Type-C.

Vivo Y35 выпускается в цветах «черный агат» и «золотой рассвет» по цене 247 долларов за вариант 8 Гбайт + 256 Гбайт. Телефон уже продается в Малайзии через розничные магазины vivo и интернет-магазины, такие как Shopee, Lazada и другие. Вскоре он появится в продаже в Индонезии.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo T1. Смартфон получил яркий AMOLED-дисплей, энергоэффективный чипсет Qualcomm Snapdragon 680, быструю зарядку мощностью 44 Вт и очень неплохое время автономной работы. Осталось понять, на что он способен в деле. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель".

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