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В Китае представлен проектор XGIMI H5 с системой full-color LED

15 августа 2022, 10:22




XGIMI усиливает внимание к бренду еще одним впечатляющим проектором. Проектор XGIMI H5 с мощной светодиодной системой был представлен в Китае и теперь он открыт для предварительных заказов.

В новом проекторе значительно улучшены цветопередача, система визуального восприятия, рассеивание тепла и внешний вид окружающего света. Он также имеет улучшенную ОС и внешний вид по сравнению с предыдущим поколением проекторов XGIMI.

В Китае представлен проектор XGIMI H5 с системой full-color LED


XGIMI H5 оснащен процессором MT 9669 с 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт хранилища. Он поставляется с системой GMUI5.0 для беспроводной проекции экрана, загрузки Bluetooth и функций дистанционного управления. В проекторе H5 используется система охлаждения Sand Lizard 2.0, обеспечивающая эффективное рассеивание тепла. Объем воздуха увеличен на 89 % и поддерживается ребрами охлаждения с тепловыми трубками на устройстве.

В Китае представлен проектор XGIMI H5 с системой full-color LED


Новый проектор XGIMI отличается светодиодной системой super full color с разрешением 1080p. Он также оснащен модулем 3D ToF и поддерживает автоматическое бессенсорное соединение трапецеидальных искажений. Другими функциями являются интеллектуальное предотвращение препятствий, адаптация к цвету стен, адаптация к внешнему освещению и глобальные возможности автофокусировки.

XGIMI говорит, что проектор может похвастаться стабильной яркостью даже в течение длительного времени. Высококачественный звук также обеспечивается двумя большими динамиками. Звуковая система поддерживает эффекты Harman Kardon для четкого, хорошо настроенного звука. Проектор обеспечивает достойное качество прослушивания для пользователей как в аудио, так и в видео.

В Китае представлен проектор XGIMI H5 с системой full-color LED


Проектор H5 получил два порта HDMI (HDMI 2.1 и HDMI 2.0), USB, Ethernet и аудиопорты. Новый проектор будет официально выпущен в Китае 18 августа и в настоящее время открыт для предварительного заказа. Его цена составляет 6 299 юаней (~ 934 доллара) и в настоящее время информация о доступности по всему миру отсутствует.


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