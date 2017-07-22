Сообщается, что Honor работает над своим следующим складным телефоном. Ходят слухи, что он может дебютировать на китайском рынке под названием Honor Magic V2. Инсайдер из Китая намекнул на сроки запуска Magic V2. Кроме того, еще одна всплывшая утечка показала емкость его аккумулятора.
По словам китайского информатора, складной телефон Magic V2 и Magic UI 7.0 будут анонсированы вместе в декабре 2022 года. Он добавил, что Magic V2 будет более тонким и легким устройством по сравнению со своим предшественником, Honor Magic V, который дебютировал в январе этого года.
К сожалению, информации о спецификациях Magic V2 нет. Поскольку китайские OEM-производители смартфонов были заняты выпуском устройств на базе Snapdragon 8 Plus Gen 1, похоже, что тот же чип может использоваться в Magic V2.
Недавно информатор Digital Chat Station заявил, что грядущий складной телефон Honor будет оснащен двухэлементной батареей емкостью около 5000 мАч. Напомним, что предыдущая модель была оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 1 и аккумулятором емкостью 4750 мАч.
Несколько китайских брендов готовятся к выпуску своих складных телефонов в оставшиеся месяцы этого года. Недавние сообщения показали, что складной телефон OPPO будет называться OPPO Find N Fold, тогда как итерация Vivo будет называться Vivo X Fold S. Ожидается, что Huawei выпустит свой складной смартфон в декабре этого года. Эти устройства будут конкурировать с Xiaomi MIX Fold 2 и Samsung Galaxy Z Fold 4, которые недавно стали официальными в Китае.
Samsung и Motorola недавно выпустили телефоны-раскладушки Galaxy Z Flip 4 и Moto Razr 2022 со складными дисплеями. В сообщениях утверждается, что OPPO и Huawei также работают над своими раскладушками.