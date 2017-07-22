AMD, похоже, перенесла свои первоначальные планы запуска процессоров Ryzen 7000 «Zen 4» и платформы AM5 с 15 сентября на конец сентября. Мы только что получили подтверждение, что AMD выпустит свои процессоры следующего поколения в продажу в конце сентября.
Ранее сообщалось, что AMD собирается провести мероприятие в конце августа, на котором они объявят все детали, такие как спецификации и цены на свои процессоры Ryzen 7000 «Zen 4» следующего поколения и соответствующую платформу AM5. Компания также планировала начать продажи всего через две недели, 15 сентября. Но, похоже, что AMD решила немного приостановить продажи и запустить их с процессорами Intel Raptor Lake 13-го поколения 27 сентября.
Ожидается, что 27 сентября Intel проведет мероприятие, на котором компания представит свои новейшие процессоры для настольных ПК под кодовым названием Raptor Lake. Процессоры не будут доступны до октября, однако процессоры AMD Ryzen 7000 будут готовы к массовому потребительскому рынку. Может показаться, что AMD очень уверена в том, что выпустит свои чипы именно тогда, когда их конкурент объявит о своих новинках следующего поколения. В то же время интернет-магазины начали предлагать несколько процессоров AMD Ryzen 7000 вместе с предварительными ценами, такими как:
Ryzen 9 7950X (16 ядер / 32 потока)
Ryzen 9 7900X (12 ядер / 24 потока)
Ryzen 7 7700X (8 ядер / 16 потоков)
Ryzen 5 7600X (6 ядер / 12 потоков)
Первая волна материнских плат AMD серии 600 будет сосредоточена на более дорогих моделях X670E и X670, а несколько недель спустя (примерно в октябре/ноябре) последуют продукты B650E и B650. Новые процессоры будут иметь совершенно новую архитектуру ядра Zen 4, которая, как ожидается, обеспечит повышение производительности до 8% IPC, более 15% ST (однопоточный) и более 35% MT (многопоточный) по сравнению с ядрами Zen 3.
Кроме того, AMD впечатляет тактовыми частотами своих процессоров следующего поколения - до 5,7 ГГц, с TDP 170 Вт и PPT 230 Вт. Кроме того, сама платформа будет оснащена новейшими технологиями, такими как слоты PCIe Gen 5.0, поддержка Gen 5.0 M.2, поддержка памяти DDR5 (EXPO) и новый набор микропрограмм SAS (Smart Access Storage), который работает на API DirectStorage.