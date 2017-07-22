РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AMD переносит выпуск Ryzen 7000 «Zen 4» на 27 сентября, когда Intel представит Raptor Lake 13-го поколения

15 августа 2022, 19:54




AMD, похоже, перенесла свои первоначальные планы запуска процессоров Ryzen 7000 «Zen 4» и платформы AM5 с 15 сентября на конец сентября. Мы только что получили подтверждение, что AMD выпустит свои процессоры следующего поколения в продажу в конце сентября.

AMD переносит выпуск Ryzen 7000 «Zen 4» на 27 сентября, когда Intel представит Raptor Lake 13-го поколения


Ранее сообщалось, что AMD собирается провести мероприятие в конце августа, на котором они объявят все детали, такие как спецификации и цены на свои процессоры Ryzen 7000 «Zen 4» следующего поколения и соответствующую платформу AM5. Компания также планировала начать продажи всего через две недели, 15 сентября. Но, похоже, что AMD решила немного приостановить продажи и запустить их с процессорами Intel Raptor Lake 13-го поколения 27 сентября.

Ожидается, что 27 сентября Intel проведет мероприятие, на котором компания представит свои новейшие процессоры для настольных ПК под кодовым названием Raptor Lake. Процессоры не будут доступны до октября, однако процессоры AMD Ryzen 7000 будут готовы к массовому потребительскому рынку. Может показаться, что AMD очень уверена в том, что выпустит свои чипы именно тогда, когда их конкурент объявит о своих новинках следующего поколения. В то же время интернет-магазины начали предлагать несколько процессоров AMD Ryzen 7000 вместе с предварительными ценами, такими как:

  • Ryzen 9 7950X (16 ядер / 32 потока)

  • Ryzen 9 7900X (12 ядер / 24 потока)

  • Ryzen 7 7700X (8 ядер / 16 потоков)

  • Ryzen 5 7600X (6 ядер / 12 потоков)


    • AMD переносит выпуск Ryzen 7000 «Zen 4» на 27 сентября, когда Intel представит Raptor Lake 13-го поколения


    Первая волна материнских плат AMD серии 600 будет сосредоточена на более дорогих моделях X670E и X670, а несколько недель спустя (примерно в октябре/ноябре) последуют продукты B650E и B650. Новые процессоры будут иметь совершенно новую архитектуру ядра Zen 4, которая, как ожидается, обеспечит повышение производительности до 8% IPC, более 15% ST (однопоточный) и более 35% MT (многопоточный) по сравнению с ядрами Zen 3.

    Кроме того, AMD впечатляет тактовыми частотами своих процессоров следующего поколения - до 5,7 ГГц, с TDP 170 Вт и PPT 230 Вт. Кроме того, сама платформа будет оснащена новейшими технологиями, такими как слоты PCIe Gen 5.0, поддержка Gen 5.0 M.2, поддержка памяти DDR5 (EXPO) и новый набор микропрограмм SAS (Smart Access Storage), который работает на API DirectStorage.

    Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

    Читайте также:

  • Канадский ритейлер "засветил" процессоры AMD Ryzen 7950X, 7900X, 7700X и 7600X Zen4
  • Замечены AMD Ryzen 5000 «PRO» AM4 для ПК: Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 и Ryzen 5 PRO 5645
  • Характеристики AMD Ryzen Embedded 5000, Ryzen 5900E получит 10 ядер Zen3
  • Intel Core i9-13900K ускоряется до 5,8 ГГц, на 54% быстрее Ryzen 9 5950X
  • AMD Ryzen 9 7900X «Zen 4»: пропускная способность кэша на 50% выше, чем у Zen 3

    • следующая новость
    Intel Arc A770 Alchemist представлен в Blender's Cycles с трассировкой лучей

    предыдущая новость
    Honor Magic V2 и Magic UI 7.0 должны выйти в декабре

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Обзор смартфона vivo T1 Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 августа, 2022

    Новый Odyssey Ark от Samsung - игровой монитор на 55 дюймов, 165 Гц и с «режимом кабины»

    Intel Arc A770 Alchemist представлен в Blender's Cycles с трассировкой лучей

    AMD переносит выпуск Ryzen 7000 «Zen 4» на 27 сентября, когда Intel представит Raptor Lake 13-го поколения

    Honor Magic V2 и Magic UI 7.0 должны выйти в декабре

    В Китае представлен проектор XGIMI H5 с системой full-color LED

    14 августа, 2022

    Анонс vivo Y35: 6,58 дюймов, 90 Гц, Snapdragon 680, 8 Гбайт ОЗУ и 5000 мАч

    Канадский ритейлер "засветил" процессоры AMD Ryzen 7950X, 7900X, 7700X и 7600X Zen4

    Redmi K50 Ultra скоро выйдет на глобальный рынок под названием Xiaomi 12T Pro

    Характеристики Realme 9i 5G, цена и рендеры попали в сеть перед запуском

    13 августа, 2022

    Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX OC стоит 150 долларов, дешевле RX 6400

    Oppo, вероятно, работает над двумя складными смартфонами

    Samsung 990 PRO PCIe Gen 5 M.2 подтверждены - молниеносно быстрые SSD

    Появились сведения о Navi 31 «Plum Bonito», Navi 32 «Wheat Nas», Navi 33 «Hotpink Bonefish» - GPU для Radeon RX7000

    12 августа, 2022

    G.Skill готовит память Trident Z5 DDR5-6000 для процессоров Ryzen 7000

    Apple ожидает стабильных продаж iPhone 14, заказано производство 90 млн единиц

    Дизайн и цвета Realme 9i 5G раскрыты в попавших в интернет рендерах

    Выпущен Vivo Y77e 5G с Dimensity 810 и батареей на 5000 мАч

    11 августа, 2022

    Анонсирован складной Moto Razr 2022 с P-OLED матрицей и процессором Snapdragon 8+ Gen 1

    Представлен Moto X30 Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 и с 200-мегапиксельной камерой

    Представлен Moto S30 Pro с изогнутым OLED-дисплеем на 144 Гц, Snapdragon 888+ и до 12 ГБ ОЗУ

    ССЫЛКИ