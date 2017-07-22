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Intel Arc A770 Alchemist представлен в Blender's Cycles с трассировкой лучей

15 августа 2022, 21:43




Intel Arc A770 в Blender. Предстоящая серия настольных видеокарт Arc A7 предназначена не только для геймеров, 3D-художники также получат преимущества новейшей графической архитектуры.

Blender Cycles - это движок рендеринга, представленный более 10 лет назад. Со временем конвейер рендеринга перешел от рендеринга ЦП к рендерингу ГП, теперь поддерживая CUDA/OptiX для графических процессоров NVIDIA и ускорение OpenCL для графических процессоров AMD. В грядущем обновлении Blender 3.3 LTS также появятся циклы рендеринга для Intel oneAPI, что позволит графическим процессорам Intel, таким как Arc Alchemist, использовать преимущества собственной архитектуры.

Флагманский Intel Arc A770 Alchemist представлен в Blender's Cycles с трассировкой лучей


На SIGGRAPH 2022 Боб Даффи (директор Intel по взаимодействию с графическим сообществом) продемонстрировал систему на базе Intel Tiger Lake, работающую с Blender Cycles, трассировкой лучей и шумоподавлением в реальном времени, работающую на графическом процессоре Arc A770. Здесь использовался NUC 11 Extreme с процессором Intel 11-го поколения Core серии KB, хотя давно ожидалось, что NUC 12 Extreme будет работать в паре с серией Arc A, как только они станут доступны.

Совсем недавно Intel анонсировала свои графические процессоры Arc A50 и A40 для профессиональной работы. Эти карты были разработаны для ускорения трассировки лучей, машинного обучения и кодирования видео, но обе основаны на графическом процессоре ACM-G11, младшем графическом процессоре Alchemist. Вполне вероятно, что позже мы увидим модель Arc PRO на базе ACM-G10, но ради демонстрации SIGGRAPH был использован игровой вариант.

Флагманский Intel Arc A770 Alchemist представлен в Blender's Cycles с трассировкой лучей


Intel Arc A770 оснащен полнофункциональным графическим процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe и 16 Гбайт памяти GDDR6. Подтверждено, что эта видеокарта является флагманской моделью настольной серии Alchemist и уже была продемонстрирована в нескольких играх с современными API. К сожалению, Intel не подтвердила, когда эта карта станет доступной и по какой цене. Компания подтвердила, что ограниченная серия, которая использовалась для этой демонстрации Blender, будет продаваться по всему миру через официальный интернет-магазин и избранных партнеров.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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