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Новый Odyssey Ark от Samsung - игровой монитор на 55 дюймов, 165 Гц и с «режимом кабины»

15 августа 2022, 22:30




Последнее дополнение Samsung к линейке игровых мониторов Odyssey выглядит безумно - Odyssey Arc (G97NB) получил изогнутую 55-дюймовую панель с частотой обновления 165 Гц. И подождите, это еще не все - у него есть «режим кабины».

Arc - это 55-дюймовый 4K-монитор с кривизной 1000R (что означает ту же кривизну, что у круга с радиусом 1 метр). Разрешение составляет 3840 x 2160 пикселей со стандартным соотношением сторон 16:9.

В панели используются светодиоды Quantum Mini для локального затемнения (1056 зон) в сочетании с 14-битной обработкой. Это дает ему 16 384 уровня черного и статическую контрастность 1 000 000:1. Он поддерживает «Quantum HDR 2000», что означает пиковую яркость 2000 нит (с добавлением некоторого маркетинга от Samsung). Дисплей имеет матовое покрытие для уменьшения бликов и отражений.

Новый Odyssey Ark от Samsung - огромный игровой монитор на 55 дюймов, 165 Гц и с «режимом кабины»


Дисплей имеет частоту обновления 165 Гц (с поддержкой FreeSync Premium Pro) и время отклика от серого к серому 1 мс. Если вы играете в старые игры, Neural Quantum Processor Ultra может масштабировать их до разрешения 4K.

Подставка, входящая в комплект поставки, позволяет регулировать высоту и наклон, а также есть три варианта настенного крепления (200x200, 300x300 и 400x400). Что касается режима кабины, он позволяет поворачивать экран на 90° таким образом, чтобы нижняя часть экрана оставалась в основном вертикальной, а остальная часть экрана висела над головой.

Новый Odyssey Ark от Samsung - огромный игровой монитор на 55 дюймов, 165 Гц и с «режимом кабины»


Odyssey Arc имеет впечатляющую встроенную звуковую систему - четыре динамика (по одному в каждом углу) плюс 2 низкочастотных динамика в нижней части, что обеспечивает общую мощность 60 Вт.

Монитор имеет несколько расширенных функций, которыми можно управлять с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления Ark Dial. Размер Ark равен четырем 22,5-дюймовым мониторам, и вы можете использовать его как таковой для установки нескольких мониторов без рамок (да, есть четыре входа HDMI). Или, если вы перевернете его в режиме кабины, у вас может быть вертикальный стек из трех мониторов.

ark


Кроме того, с помощью Flex Move Screen вы можете настроить размер изображения от 55 до 27 дюймов и изменить соотношение сторон от 16:9 до 21:9 и до 32:9. Ark Dial питается от солнечной энергии, как и пульты дистанционного управления последних телевизоров Samsung.

Монитор имеет несколько полезных игровых функций. Игровая панель позволяет вам быстро проверить, все ли в порядке - вы получаете нужную частоту кадров, включенные HDR и VRR и так далее. Samsung Gaming Hub будет рекомендовать игры из нескольких потоковых сервисов, включая Xbox, GeForce Now и Stadia.

Новый Odyssey Ark от Samsung - огромный игровой монитор на 55 дюймов, 165 Гц и с «режимом кабины»


Монитор работает под управлением Tizen. Это также обеспечивает поддержку Amazon Alexa и Samsung SmartThings. Предварительные заказы на игровой монитор Samsung Odyssey Ark начинаются сегодня. Цена на такой монитор составляет 3500 долларов.


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