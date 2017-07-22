Motorola представила X30 Pro и S30 Pro в начале этого месяца для китайского рынка. Ожидается, что эти телефоны будут иметь более широкий выпуск в рамках серии Edge. Один из них, Motorola Edge 30 Fusion, должен быть эквивалентен Moto S30 Pro.
Эта модель имеет кодовое название «Tundra», которое использовалось в результатах Geekbench, появившихся до официального объявления и подтвердивших наличие чипсета Snapdragon 888+. Неясно, будут ли изменения спецификаций в связи с новым именем, но телефон, похоже, идентичен.
Он получил 50-мегапиксельную основную камеру, которая может похвастаться сенсором 1/1,55 дюйма с пикселями по 1,0 мкм, 2,0 мкм с биннингом и оптической стабилизацией изображения (OIS). Также обратите внимание на этикетку Dolby Atmos сверху. S30 Pro также имеет 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру (1,12 мкм) и 2-мегапиксельный датчик глубины сзади, а также 32-мегапиксельную селфи-камеру спереди.
Что касается дисплея, то это 6,55-дюймовая панель P-OLED (144 Гц, FHD+) с изогнутыми сторонами на 53°. Еще одна заслуживающая внимания характеристика - батарея емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт (0-50% за 10 минут).
Motorola не дала никаких подсказок, когда Moto 30 Fusion выйдет официально. В разработке находятся и другие модели, в том числе модель на базе X30 Pro, а также Edge 30 Neo (видно в Geekbench с Snapdragon 695) и Edge (2022) (некоторые рендеры просочились ранее).