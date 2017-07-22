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Apple выпустит новый iPad начального уровня и iPad Pro с процессором M2 в октябре

16 августа 2022, 15:29




Apple готовится к выпуску своих флагманских смартфонов следующего поколения в виде серии iPhone 14 и обновленных умных часов Apple Watch Series 8 в следующем месяце.

Теперь в новом отчете утверждается, что компания не планирует выпускать новые модели iPad на мероприятии в следующем месяце, но где-то в октябре проведет отдельное мероприятие, чтобы объявить как минимум о двух новых iPad.

Apple выпустит новый iPad начального уровня и iPad Pro с процессором M2 в октябре


Согласно отчету, технологический гигант из Купертино планирует выпустить новый Apple iPad начального уровня и Apple iPad Pro на базе чипсета M2. Хотя дата запуска остается неизвестной, событие, скорее всего, состоится ближе к концу месяца.

Обновленный iPad начального уровня будет выпущен в качестве преемника Apple iPad 10.2, выпущенного в 2021 году. Говорят, что он будет иметь более тонкие и плоские лицевые панели, а сзади будет выступ камеры. Ожидается, что устройство будет оснащено большим дисплеем и оснащено чипсетом Apple A14 Bionic с поддержкой подключения 5G.

С другой стороны, новый Apple iPad Pro будет оснащен новым чипсетом Apple Silicon M2, но об этом премиальном планшете известно немногое. Запуск этого планшета совпадет с выпуском iPadOS 16, в котором есть некоторые функции, специально предназначенные для устройств с M2.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo T1. Смартфон получил яркий AMOLED-дисплей, энергоэффективный чипсет Qualcomm Snapdragon 680, быструю зарядку мощностью 44 Вт и очень неплохое время автономной работы. Осталось понять, на что он способен в деле. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель".

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