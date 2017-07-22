Apple готовится к выпуску своих флагманских смартфонов следующего поколения в виде серии iPhone 14 и обновленных умных часов Apple Watch Series 8 в следующем месяце.
Теперь в новом отчете утверждается, что компания не планирует выпускать новые модели iPad на мероприятии в следующем месяце, но где-то в октябре проведет отдельное мероприятие, чтобы объявить как минимум о двух новых iPad.
Согласно отчету, технологический гигант из Купертино планирует выпустить новый Apple iPad начального уровня и Apple iPad Pro на базе чипсета M2. Хотя дата запуска остается неизвестной, событие, скорее всего, состоится ближе к концу месяца.
Обновленный iPad начального уровня будет выпущен в качестве преемника Apple iPad 10.2, выпущенного в 2021 году. Говорят, что он будет иметь более тонкие и плоские лицевые панели, а сзади будет выступ камеры. Ожидается, что устройство будет оснащено большим дисплеем и оснащено чипсетом Apple A14 Bionic с поддержкой подключения 5G.
С другой стороны, новый Apple iPad Pro будет оснащен новым чипсетом Apple Silicon M2, но об этом премиальном планшете известно немногое. Запуск этого планшета совпадет с выпуском iPadOS 16, в котором есть некоторые функции, специально предназначенные для устройств с M2.