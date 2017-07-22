Core i9-13900K показал себя в тесте 7-Zip. Leaker @OneRaichu поделился новыми данными тестов для еще не выпущенного процессора Raptor Lake.
Core i9-13900K - флагманский SKU из грядущей серии Core 13-го поколения. Этот процессор не только имеет больше ядер, но и гораздо более высокие тактовые частоты по сравнению с процессором Alder Lake.
Raichu предоставил скриншот, показывающий тест 7-Zip с рейтингами сжатия и распаковки. Новый процессор примерно на 20% быстрее, чем 12900K в тесте на сжатие, но также значительно быстрее в распаковке. С рейтингом 231 GIPS он на 60% быстрее, чем 144 GIPS 12900K.
Обе системы использовали один и тот же комплект памяти DDR5-6400CL32 объемом 32 Гбайт, но информации об используемой материнской плате нет.
Такое улучшение производительности в основном связано с более высокой тактовой частотой процессора 13900K и увеличением количества ядер. Скриншоты, которыми поделился Raichu, показывают, что 13900K достигает 5716 МГц для одного потока и 4611 МГц для 16 потоков. В том же тесте 12900K достиг только 5021 МГц и 4060 МГц соответственно.
Серия Intel 13th Gen Core должна быть запущена в октябре после официального объявления на мероприятии Intel Innovation 27 сентября. Сообщается, что в тот же день AMD запустит серию Ryzen 7000.