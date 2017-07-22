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Intel Core i9-13900K на 60% быстрее, чем i9-12900K в тесте архиватора 7-Zip

16 августа 2022, 15:48




Core i9-13900K показал себя в тесте 7-Zip. Leaker @OneRaichu поделился новыми данными тестов для еще не выпущенного процессора Raptor Lake.

Intel Core i9-13900K на 60% быстрее, чем i9-12900K в тесте архиватора 7-Zip


Core i9-13900K - флагманский SKU из грядущей серии Core 13-го поколения. Этот процессор не только имеет больше ядер, но и гораздо более высокие тактовые частоты по сравнению с процессором Alder Lake.

Raichu предоставил скриншот, показывающий тест 7-Zip с рейтингами сжатия и распаковки. Новый процессор примерно на 20% быстрее, чем 12900K в тесте на сжатие, но также значительно быстрее в распаковке. С рейтингом 231 GIPS он на 60% быстрее, чем 144 GIPS 12900K.

Intel Core i9-13900K на 60% быстрее, чем i9-12900K в тесте архиватора 7-Zip


Intel Core i9-13900K на 60% быстрее, чем i9-12900K в тесте архиватора 7-Zip


Обе системы использовали один и тот же комплект памяти DDR5-6400CL32 объемом 32 Гбайт, но информации об используемой материнской плате нет.

Такое улучшение производительности в основном связано с более высокой тактовой частотой процессора 13900K и увеличением количества ядер. Скриншоты, которыми поделился Raichu, показывают, что 13900K достигает 5716 МГц для одного потока и 4611 МГц для 16 потоков. В том же тесте 12900K достиг только 5021 МГц и 4060 МГц соответственно.

Серия Intel 13th Gen Core должна быть запущена в октябре после официального объявления на мероприятии Intel Innovation 27 сентября. Сообщается, что в тот же день AMD запустит серию Ryzen 7000.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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