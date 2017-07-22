Процессоры AMD EPYC 9000 «Genoa» следующего поколения с 96 и 32 ядрами появились в базе данных тестов Geekbench 5. Ожидается, что будущие процессоры предложат огромный скачок для серверных приложений, когда они будут выпущены в конце этого года.
Процессоры AMD EPYC 9000 «Genoa» с 96 и 32 ядрами Zen 4, отмеченные в тесте Geekbench, демонстрируют впечатляющую однопоточную производительность. Среди обнаруженных процессоров AMD EPYC 9000 «Genoa» - 96-ядерный «100-000000997-01» и 32-ядерный «100-000000897-03». Оба процессора являются инженерными образцами, которые были протестированы на платформе с сокетом SP5 в двухпроцессорной конфигурации. Это дает нам в общей сложности 192 ядра для 96-ядерной части и 64 ядра для 32-ядерной части соответственно. 192-ядерная платформа использовала в общей сложности 768 Гбайт памяти DDR5, а 64-ядерная платформа - 640 Гбайт памяти DDR5.
Что касается тактовой частоты, 96-ядерный процессор AMD EPYC 9000 "Genoa" рассчитан на базовую тактовую частоту 3,51 ГГц, а 32-ядерный рассчитан на базовую тактовую частоту 3,61 ГГц, однако оба чипа разогнались только до 3,5 ГГц. Похоже, что работа на всех частотах может работать неправильно из-за плохой многопоточной оценки, о которой мы поговорим чуть позже. Платформа, на которой они были протестированы, является OEM-дизайном от Sugon. Наконец, у нас есть конфигурации, в которых 96-ядерный ЦП оснащен 12 чиплетами, каждый из которых содержит 16 Мбайт кэш-памяти L3 на каждую ПЗС-матрицу и 96 Мбайт кэш-памяти L2, всего 288 Мбайт, в то время как 32-ядерный ЦП оснащен четырьмя чиплетами с 16 Мбайт кэш-памяти L3 и 32 Мбайт кэш-памяти L2, всего 96 Мбайт кэш-памяти.
Ожидается, что процессоры AMD Zen 4 будут нести 32 Мбайт кэш-памяти L3 на каждую CCD (Core Complex Die), поэтому 16 Мбайт на ядро должны быть неверными данными программного обеспечения Geekbench или это могут быть ранние образцы с включенной половиной кэш-памяти L3.
Что касается тестов, то 96-ядерный процессор AMD EPYC 9000 «Genoa» набирает 1464 балла в однопоточных и 19834 балла в многопоточных тестах. 32-ядерная модель набрала в общей сложности 1444 балла в однопоточном и 35329 баллов в многопоточном тестах. Тот факт, что 32-ядерный ЦП набирает больше баллов, чем 96-ядерная модель в том же многопоточном тесте, показывает, что использование всех ядер очень низкое для этих инженерных образцов, однако в то же время производительность одного ядра выглядит очень хорошей.
В дополнение к этим тестам YuuKi_AnS также опубликовал новый тест процессора AMD EPYC 9654 (96-ядерный), также в двухпроцессорной конфигурации. Он сообщает, что платформа также использовалась недостаточно и во время тестов было активно менее одного процессора. Чип с TDP 360 Вт работал при температуре 83 C с промышленным вентилятором, вращающимся со скоростью 22000 об/мин. Частота всех ядер заявлена на уровне 3,65 ГГц, но чипу так и не удалось раскрыть весь свой потенциал. Единственная реальная метрика, которую мы можем использовать, -- это еще раз однопоточная оценка, где чип набрал 687,1 балла в одноядерном тесте CPU-z AVX-512.