Роутер ZTE AX3000 Pro Miracle WiFi-6 официально представлен на глобальных рынках. Высокопроизводительный профессиональный процессор маршрутизации Qualcomm и передовые технологии в ZTE AX3000 Pro обеспечивают высокую скорость, низкую задержку и надежное соединение, эквивалентное маршрутизатору Xiaomi Router AX9000.
Двухъядерный 64-разрядный процессор сетевого ускорения и 12-поточный сетевой процессор в маршрутизаторе обеспечивают высокую скорость, низкую задержку и стабильное соединение. ZTE AX3000 Pro превосходит Wi-Fi 6 AX1800 на 166% и Wi-Fi 5 AC1200 на 250%.
Он поставляется с 512 Мбайт ОЗУ, 256 Мбайт встроенной памяти, 256 подключениями и программным обеспечением ZTELink, которое поможет вам управлять домашней сетью. По данным компании, ZTE AX3000 Pro на 160 МГц быстрее своего предшественника.
Он имеет внешнюю антенну 7 дБи и одновременно работает на двух каналах передачи 2,4 ГГц и 5 ГГц. ZTE AX3000 Pro поставляется с сетью Easy Mesh и может быть легко расширен. Ячеистая сеть может быстро охватывать большие площади и обеспечивать роуминг Wi-Fi.
Кроме того, интеллектуальное соединение одним касанием NFC ускоряет соединение Wi-Fi для телефонов Android с поддержкой NFC. Тесты показали, что устройство может работать в различных условиях в течение длительного периода времени. В 2021 году маршрутизаторы ZTE серии Miracle AX3000 Pro получили награду Good Design Award.
ZTE AX3000 Pro можно приобрести с сегодняшнего дня, 16 августа 2022 г., на официальном сайте ZTE за 99,9 долларов.