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ZTE представила роутер AX3000 Pro Wi-Fi 6 по цене от 99,9 долларов

16 августа 2022, 20:28




Роутер ZTE AX3000 Pro Miracle WiFi-6 официально представлен на глобальных рынках. Высокопроизводительный профессиональный процессор маршрутизации Qualcomm и передовые технологии в ZTE AX3000 Pro обеспечивают высокую скорость, низкую задержку и надежное соединение, эквивалентное маршрутизатору Xiaomi Router AX9000.

ZTE представила роутер AX3000 Pro Wi-Fi 6 по цене от 99,9 долларов


Двухъядерный 64-разрядный процессор сетевого ускорения и 12-поточный сетевой процессор в маршрутизаторе обеспечивают высокую скорость, низкую задержку и стабильное соединение. ZTE AX3000 Pro превосходит Wi-Fi 6 AX1800 на 166% и Wi-Fi 5 AC1200 на 250%.

Он поставляется с 512 Мбайт ОЗУ, 256 Мбайт встроенной памяти, 256 подключениями и программным обеспечением ZTELink, которое поможет вам управлять домашней сетью. По данным компании, ZTE AX3000 Pro на 160 МГц быстрее своего предшественника.

Он имеет внешнюю антенну 7 дБи и одновременно работает на двух каналах передачи 2,4 ГГц и 5 ГГц. ZTE AX3000 Pro поставляется с сетью Easy Mesh и может быть легко расширен. Ячеистая сеть может быстро охватывать большие площади и обеспечивать роуминг Wi-Fi.

ZTE представила роутер AX3000 Pro Wi-Fi 6 по цене от 99,9 долларов


Кроме того, интеллектуальное соединение одним касанием NFC ускоряет соединение Wi-Fi для телефонов Android с поддержкой NFC. Тесты показали, что устройство может работать в различных условиях в течение длительного периода времени. В 2021 году маршрутизаторы ZTE серии Miracle AX3000 Pro получили награду Good Design Award.

ZTE AX3000 Pro можно приобрести с сегодняшнего дня, 16 августа 2022 г., на официальном сайте ZTE за 99,9 долларов.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор точки доступа Zyxel NWA50AX с Wi-Fi 6 и поддержкой Zyxel Nebula. Zyxel NWA50AX - это компактная точка доступа с простым и удобным администрированием через Zyxel Nebula, отлично реализующая весь потенциал Wi-Fi 6. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор точки доступа Zyxel NWA50AX с Wi-Fi 6 и поддержкой Zyxel Nebula".

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