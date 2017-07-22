РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

iPhone 15 Pro и Pro Max будут поставляться с 3-нм процессором Apple A17 Bionic

17 августа 2022, 15:34




Через месяц Apple выпустит семейство смартфонов iPhone 14 и впервые компания может запустить новую серию с двумя разными чипсетами. Ходят слухи, что в 2023 году компания будет придерживаться той же стратегии: iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут поставляться эксклюзивно с передовым процессором A17 Bionic.

Согласно свежим слухам, менее дорогие модели iPhone 15 будут оснащены процессором A16 Bionic. A17 Bionic, вероятно, будет производиться на 3-нм архитектуре TSMC, хотя пока не подтверждено, какой именно вариант будет использоваться. Учитывая историю Apple, требующую массовых поставок чипов, TSMC, вероятно, поставит самое лучшее, что у нее есть. К сожалению, эти чипы не будут дешевыми, поэтому, чтобы сделать свои продукты финансово жизнеспособными, Apple, по словам эксперта по чипам мобильных телефонов, будет использовать в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max только высококачественные детали.

iPhone 15 Pro и Pro Max будут поставляться с 3-нм процессором Apple A17 Bionic


Этот человек также заявляет, что обычные модели iPhone 15 будут оснащены A16 Bionic, той же SoC, которая будет использоваться в более премиальных iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в этом году. Мы не совсем уверены, намерена ли Apple официально назвать 3-нм чип A17 Bionic. Поскольку будущая SoC в конечном итоге будет использоваться в моделях «Pro», компания может добавить подходящее имя с прозвищем «Pro» в конце.

Начиная с этого года, Apple может закрепить практику предоставления премиальным iPhone процессоров нового поколения, так что клиентам придется платить больше, чтобы получить более высокий прирост производительности и энергоэффективности. IPhone 15 Pro Max также может стать первым айфоном с перископическим зумом, но это обновление также может сделать его самым дорогим iPhone, произведенным компанией.

К сожалению, подробности спецификации A17 Bionic не сообщались, но вполне вероятно, что Apple будет придерживаться 6-ядерного процессора с двумя высокопроизводительными и четырьмя энергосберегающими ядрами.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo T1. Смартфон получил яркий AMOLED-дисплей, энергоэффективный чипсет Qualcomm Snapdragon 680, быструю зарядку мощностью 44 Вт и очень неплохое время автономной работы. Осталось понять, на что он способен в деле. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель".

Читайте также:

  • Apple выпустит новый iPad начального уровня и iPad Pro с процессором M2 в октябре
  • Honor Magic V2 и Magic UI 7.0 должны выйти в декабре
  • Анонс vivo Y35: 6,58 дюймов, 90 Гц, Snapdragon 680, 8 Гбайт ОЗУ и 5000 мАч
  • Redmi K50 Ultra скоро выйдет на глобальный рынок под названием Xiaomi 12T Pro
  • Характеристики Realme 9i 5G, цена и рендеры попали в сеть перед запуском

    • следующая новость
    Представлен Vivo V25 Pro с задней панелью меняющегося цвета и Dimensity 1300

    предыдущая новость
    ZTE представила роутер AX3000 Pro Wi-Fi 6 по цене от 99,9 долларов

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший SSD Лучшая видеокарта для игр Обзор смартфона vivo T1 Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 августа, 2022

    Представлен Vivo V25 Pro с задней панелью меняющегося цвета и Dimensity 1300

    iPhone 15 Pro и Pro Max будут поставляться с 3-нм процессором Apple A17 Bionic

    16 августа, 2022

    ZTE представила роутер AX3000 Pro Wi-Fi 6 по цене от 99,9 долларов

    AMD EPYC 9000 Genoa на 96 и 32 ядер показывают прирост в результатах тестов

    Intel Core i9-13900K на 60% быстрее, чем i9-12900K в тесте архиватора 7-Zip

    Apple выпустит новый iPad начального уровня и iPad Pro с процессором M2 в октябре

    Утечка рендеров Motorola Edge 30 Fusion: выглядит так же, как Moto S30 Pro

    15 августа, 2022

    Новый Odyssey Ark от Samsung - игровой монитор на 55 дюймов, 165 Гц и с «режимом кабины»

    Intel Arc A770 Alchemist представлен в Blender's Cycles с трассировкой лучей

    AMD переносит выпуск Ryzen 7000 «Zen 4» на 27 сентября, когда Intel представит Raptor Lake 13-го поколения

    Honor Magic V2 и Magic UI 7.0 должны выйти в декабре

    В Китае представлен проектор XGIMI H5 с системой full-color LED

    14 августа, 2022

    Анонс vivo Y35: 6,58 дюймов, 90 Гц, Snapdragon 680, 8 Гбайт ОЗУ и 5000 мАч

    Канадский ритейлер "засветил" процессоры AMD Ryzen 7950X, 7900X, 7700X и 7600X Zen4

    Redmi K50 Ultra скоро выйдет на глобальный рынок под названием Xiaomi 12T Pro

    Характеристики Realme 9i 5G, цена и рендеры попали в сеть перед запуском

    13 августа, 2022

    Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX OC стоит 150 долларов, дешевле RX 6400

    Oppo, вероятно, работает над двумя складными смартфонами

    Samsung 990 PRO PCIe Gen 5 M.2 подтверждены - молниеносно быстрые SSD

    Появились сведения о Navi 31 «Plum Bonito», Navi 32 «Wheat Nas», Navi 33 «Hotpink Bonefish» - GPU для Radeon RX7000

    ССЫЛКИ