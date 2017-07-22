Через месяц Apple выпустит семейство смартфонов iPhone 14 и впервые компания может запустить новую серию с двумя разными чипсетами. Ходят слухи, что в 2023 году компания будет придерживаться той же стратегии: iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут поставляться эксклюзивно с передовым процессором A17 Bionic.
Согласно свежим слухам, менее дорогие модели iPhone 15 будут оснащены процессором A16 Bionic. A17 Bionic, вероятно, будет производиться на 3-нм архитектуре TSMC, хотя пока не подтверждено, какой именно вариант будет использоваться. Учитывая историю Apple, требующую массовых поставок чипов, TSMC, вероятно, поставит самое лучшее, что у нее есть. К сожалению, эти чипы не будут дешевыми, поэтому, чтобы сделать свои продукты финансово жизнеспособными, Apple, по словам эксперта по чипам мобильных телефонов, будет использовать в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max только высококачественные детали.
Этот человек также заявляет, что обычные модели iPhone 15 будут оснащены A16 Bionic, той же SoC, которая будет использоваться в более премиальных iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в этом году. Мы не совсем уверены, намерена ли Apple официально назвать 3-нм чип A17 Bionic. Поскольку будущая SoC в конечном итоге будет использоваться в моделях «Pro», компания может добавить подходящее имя с прозвищем «Pro» в конце.
Начиная с этого года, Apple может закрепить практику предоставления премиальным iPhone процессоров нового поколения, так что клиентам придется платить больше, чтобы получить более высокий прирост производительности и энергоэффективности. IPhone 15 Pro Max также может стать первым айфоном с перископическим зумом, но это обновление также может сделать его самым дорогим iPhone, произведенным компанией.
К сожалению, подробности спецификации A17 Bionic не сообщались, но вполне вероятно, что Apple будет придерживаться 6-ядерного процессора с двумя высокопроизводительными и четырьмя энергосберегающими ядрами.