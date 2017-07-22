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Представлен Vivo V25 Pro с задней панелью меняющегося цвета и Dimensity 1300

17 августа 2022, 18:08




Сегодня vivo анонсировала смартфон V25 Pro. Если говорить в первую очередь о дизайне смартфона, его задняя панель, несомненно, является одной из самых уникальных его особенностей. Устройство имеет конструкцию из стекла AG, меняющего цвет, благодаря чему цветовой оттенок задней панели меняется в зависимости от того, как свет падает на заднюю панель. На задней панели также имеется большой модуль камеры для датчиков изображения.

Представлен Vivo V25 Pro с задней панелью меняющегося цвета и Dimensity 1300


Между тем, на передней панели находится 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями. Дисплей имеет разрешение Full HD+ и поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц (также поддерживается адаптивная частота обновления). Он также содержит выровненную по центру селфи-камеру с перфорацией. Экран окружен узкими рамками по бокам, а также минимальным "подбородком" внизу.

Vivo V25 Pro оснащен процессором MediaTek Dimensity 1300 SoC, который работает в паре с 12 Гбайт оперативной памяти и до 256 Гбайт постоянной памяти. На задней панели устройства установлена ​​тройная камера, которая включает в себя основной датчик на 64 мегапикселя, сверхширокоугольный объектив на 8 мегапикселей и макросъемку на 2 мегапикселя. Между тем, на передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера.

Представлен Vivo V25 Pro с задней панелью меняющегося цвета и Dimensity 1300


Устройство питается от большой аккумуляторной батареи емкостью 4830 мАч, которая также поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Примечательно, что устройство работает на ОС Android 12 на базе FunTouch OS 12 и будет поддерживать два основных обновления ПО, а также по крайней мере три года обновлений безопасности.

Vivo V25 Pro только что был анонсирован на индийском рынке, но официально поступит в продажу в регионе 25 августа. На данный момент он также доступен для предварительного бронирования. Он начинается с 450 долларов за конфигурацию 8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт хранилища, а более дорогой вариант с 12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт хранилища стоит 503 доллара.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo T1. Смартфон получил яркий AMOLED-дисплей, энергоэффективный чипсет Qualcomm Snapdragon 680, быструю зарядку мощностью 44 Вт и очень неплохое время автономной работы. Осталось понять, на что он способен в деле. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель".

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