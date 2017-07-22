Сегодня vivo анонсировала смартфон V25 Pro. Если говорить в первую очередь о дизайне смартфона, его задняя панель, несомненно, является одной из самых уникальных его особенностей. Устройство имеет конструкцию из стекла AG, меняющего цвет, благодаря чему цветовой оттенок задней панели меняется в зависимости от того, как свет падает на заднюю панель. На задней панели также имеется большой модуль камеры для датчиков изображения.
Между тем, на передней панели находится 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями. Дисплей имеет разрешение Full HD+ и поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц (также поддерживается адаптивная частота обновления). Он также содержит выровненную по центру селфи-камеру с перфорацией. Экран окружен узкими рамками по бокам, а также минимальным "подбородком" внизу.
Vivo V25 Pro оснащен процессором MediaTek Dimensity 1300 SoC, который работает в паре с 12 Гбайт оперативной памяти и до 256 Гбайт постоянной памяти. На задней панели устройства установлена тройная камера, которая включает в себя основной датчик на 64 мегапикселя, сверхширокоугольный объектив на 8 мегапикселей и макросъемку на 2 мегапикселя. Между тем, на передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера.
Устройство питается от большой аккумуляторной батареи емкостью 4830 мАч, которая также поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Примечательно, что устройство работает на ОС Android 12 на базе FunTouch OS 12 и будет поддерживать два основных обновления ПО, а также по крайней мере три года обновлений безопасности.
Vivo V25 Pro только что был анонсирован на индийском рынке, но официально поступит в продажу в регионе 25 августа. На данный момент он также доступен для предварительного бронирования. Он начинается с 450 долларов за конфигурацию 8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт хранилища, а более дорогой вариант с 12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт хранилища стоит 503 доллара.