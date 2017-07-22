РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Дебют мини-ПК Intel NUC 12 Pro «Wall Street Canyon»: до Core i7-1260P по цене от 599 евро

17 августа 2022, 23:15




Мини-ПК Intel NUC 12 Pro официально дебютировали на выставке SimplyNUC, где были перечислены четыре базовые модели с процессорами Alder Lake.

Мини-ПК Intel NUC 12 Pro "Wall Street Canyon" поставляются с процессором Core i7-1260P по цене от 599 евро. Начиная со спецификаций, как пишет FanlessTech, мини-ПК Intel NUC 12 Pro под кодовым названием Wall Street Canyon предназначены для профессиональных и промышленных пользователей. Благодаря небольшому размеру и мощному встроенному оборудованию, такому как процессоры Alder Lake 12-го поколения, эти мини-ПК могут обеспечить оптимизированную работу для разработки встроенных систем и выполнения бизнес-задач.

Дебют мини-ПК Intel NUC 12 Pro «Wall Street Canyon»: до Core i7-1260P по цене от 599 евро


Что касается спецификаций, Intel NUC 12 Pro «Wall Street Canyon» поставляется с двумя вариантами ЦП: Core i7-1260P, который представлен в «NUC12WSHI7 FULL» и «NUC12WSKI7 FULL», а другой вариант включает Core i5-1240P, который представлен в «NUC12WSHI5 FULL» и «NUC12WSKI5 FULL». Все эти мини-ПК оснащены 4 Гбайт памяти DDR4, 256 Гбайт твердотельного накопителя M.2 PCIe, бесплатной операционной системой и видеокартой Iris Xe. Производитель системы также планирует позже представить свой NUC 12 PRO с процессорами vPRO, такими как Core i5-1250P и Core i7-1270P.

Дебют мини-ПК Intel NUC 12 Pro «Wall Street Canyon»: до Core i7-1260P по цене от 599 евро


Базовые модели Intel Core i7 начинаются с 779 евро (879 долларов США), а базовые модели Core i5 начинаются с 599 евро (749 долларов США), и обе могут быть сконфигурированы по цене выше 2000 евро на основе конфигурации самого высокого уровня, которая включает 64 Гбайт памяти DDR4, 4 Тбайт твердотельного накопителя PCIe Gen 4 M.2 и ряд аксессуаров и периферийных устройств для подключения ввода-вывода. Обе модели оснащены двумя портами Thunderbolt 4.0, 2 слотами для твердотельных накопителей M.2, Intel 2.5 GbE LAN, 2 портами HDMI 2.0b, 3 портами USB 3.2 Gen 2, портом USB 2.0 и разъемом питания 19 В постоянного тока 120 Вт на задней панели. Более высокая модель также может вместить один 2,5-дюймовый диск.

Дебют мини-ПК Intel NUC 12 Pro «Wall Street Canyon»: до Core i7-1260P по цене от 599 евро


В предыдущих тестах мини-ПК Intel NUC 12 "Wall Street Canyon" показали достойную общую производительность, но основным улучшением является их уровень шума, который достигается благодаря недавно разработанной системе охлаждения, которая является большим улучшением по сравнению с предыдущими системами NUC, которые довольно громко работают под нагрузкой.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Lenovo представляет моноблок Xiaoxin Pro 27 с видеокартой Intel Arc A370M
  • MSI и ASUS первыми предлагают игровые ПК с Intel Arc A380 и A310
  • Утечка характеристик Intel NUC 12 «Serpent Canyon», вплоть до процессора Core i7-12700H и графики Arc A770M 16 ГБ
  • MSI представила первый настольный ПК с дискретной видеокартой Intel Arc A380
  • Lenovo выпускает новые моноблоки Xiaoxin AIO с процессорами Intel 12-го поколения

    • предыдущая новость
    Представлен Vivo V25 Pro с задней панелью меняющегося цвета и Dimensity 1300

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший SSD Лучшая видеокарта для игр Обзор смартфона vivo T1 Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 августа, 2022

    Дебют мини-ПК Intel NUC 12 Pro «Wall Street Canyon»: до Core i7-1260P по цене от 599 евро

    Представлен Vivo V25 Pro с задней панелью меняющегося цвета и Dimensity 1300

    iPhone 15 Pro и Pro Max будут поставляться с 3-нм процессором Apple A17 Bionic

    16 августа, 2022

    ZTE представила роутер AX3000 Pro Wi-Fi 6 по цене от 99,9 долларов

    AMD EPYC 9000 Genoa на 96 и 32 ядер показывают прирост в результатах тестов

    Intel Core i9-13900K на 60% быстрее, чем i9-12900K в тесте архиватора 7-Zip

    Apple выпустит новый iPad начального уровня и iPad Pro с процессором M2 в октябре

    Утечка рендеров Motorola Edge 30 Fusion: выглядит так же, как Moto S30 Pro

    15 августа, 2022

    Новый Odyssey Ark от Samsung - игровой монитор на 55 дюймов, 165 Гц и с «режимом кабины»

    Intel Arc A770 Alchemist представлен в Blender's Cycles с трассировкой лучей

    AMD переносит выпуск Ryzen 7000 «Zen 4» на 27 сентября, когда Intel представит Raptor Lake 13-го поколения

    Honor Magic V2 и Magic UI 7.0 должны выйти в декабре

    В Китае представлен проектор XGIMI H5 с системой full-color LED

    14 августа, 2022

    Анонс vivo Y35: 6,58 дюймов, 90 Гц, Snapdragon 680, 8 Гбайт ОЗУ и 5000 мАч

    Канадский ритейлер "засветил" процессоры AMD Ryzen 7950X, 7900X, 7700X и 7600X Zen4

    Redmi K50 Ultra скоро выйдет на глобальный рынок под названием Xiaomi 12T Pro

    Характеристики Realme 9i 5G, цена и рендеры попали в сеть перед запуском

    13 августа, 2022

    Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX OC стоит 150 долларов, дешевле RX 6400

    Oppo, вероятно, работает над двумя складными смартфонами

    Samsung 990 PRO PCIe Gen 5 M.2 подтверждены - молниеносно быстрые SSD

    ССЫЛКИ