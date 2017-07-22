Мини-ПК Intel NUC 12 Pro официально дебютировали на выставке SimplyNUC, где были перечислены четыре базовые модели с процессорами Alder Lake.
Мини-ПК Intel NUC 12 Pro "Wall Street Canyon" поставляются с процессором Core i7-1260P по цене от 599 евро. Начиная со спецификаций, как пишет FanlessTech, мини-ПК Intel NUC 12 Pro под кодовым названием Wall Street Canyon предназначены для профессиональных и промышленных пользователей. Благодаря небольшому размеру и мощному встроенному оборудованию, такому как процессоры Alder Lake 12-го поколения, эти мини-ПК могут обеспечить оптимизированную работу для разработки встроенных систем и выполнения бизнес-задач.
Что касается спецификаций, Intel NUC 12 Pro «Wall Street Canyon» поставляется с двумя вариантами ЦП: Core i7-1260P, который представлен в «NUC12WSHI7 FULL» и «NUC12WSKI7 FULL», а другой вариант включает Core i5-1240P, который представлен в «NUC12WSHI5 FULL» и «NUC12WSKI5 FULL». Все эти мини-ПК оснащены 4 Гбайт памяти DDR4, 256 Гбайт твердотельного накопителя M.2 PCIe, бесплатной операционной системой и видеокартой Iris Xe. Производитель системы также планирует позже представить свой NUC 12 PRO с процессорами vPRO, такими как Core i5-1250P и Core i7-1270P.
Базовые модели Intel Core i7 начинаются с 779 евро (879 долларов США), а базовые модели Core i5 начинаются с 599 евро (749 долларов США), и обе могут быть сконфигурированы по цене выше 2000 евро на основе конфигурации самого высокого уровня, которая включает 64 Гбайт памяти DDR4, 4 Тбайт твердотельного накопителя PCIe Gen 4 M.2 и ряд аксессуаров и периферийных устройств для подключения ввода-вывода. Обе модели оснащены двумя портами Thunderbolt 4.0, 2 слотами для твердотельных накопителей M.2, Intel 2.5 GbE LAN, 2 портами HDMI 2.0b, 3 портами USB 3.2 Gen 2, портом USB 2.0 и разъемом питания 19 В постоянного тока 120 Вт на задней панели. Более высокая модель также может вместить один 2,5-дюймовый диск.
В предыдущих тестах мини-ПК Intel NUC 12 "Wall Street Canyon" показали достойную общую производительность, но основным улучшением является их уровень шума, который достигается благодаря недавно разработанной системе охлаждения, которая является большим улучшением по сравнению с предыдущими системами NUC, которые довольно громко работают под нагрузкой.
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