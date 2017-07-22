Мы приближаемся к тому времени, когда Apple выпустит новые смартфоны. Согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, мы можем ожидать запуск 7 сентября, за которым последует дата выпуска 16 сентября. «Некоторым сотрудникам розничных магазинов было приказано подготовиться к крупному выпуску нового продукта 16 сентября, - пишет Гурман.
Каждый год в сентябре Apple проводит ежегодное мероприятие по запуску, которое с тех пор, как началась пандемия, превратилось в отполированное и масштабное мероприятие в прямом эфире. Сообщается, что сотрудники Apple также начали записывать фрагменты виртуальной презентации.
Ожидается, что Apple анонсирует четыре новые модели iPhone 14, новые компьютеры Mac, новые iPad и новые Apple Watch. В линейке iPhone 14 будет пропадет мини-модель и появятся две модели с 6,1-дюймовыми дисплеями и две модели с 6,7-дюймовыми дисплеями, что означает, что Apple впервые выпускает не "про" версию 6,7-дюймового iPhone.
Ожидается, что модели iPhone 14 будут иметь обновленный дизайн выреза со значительными обновлениями селфи-камеры, увеличенный остров камеры на iPhone 14 Pro, а новые модели Pro получат чипсет A16. Ходят слухи, что модель Pro имеет функцию постоянно включенного дисплея.