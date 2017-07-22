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Известны цены и конфигурации глобальной версии Honor 70

18 августа 2022, 11:49




В мае Honor представила Honor 70, Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+. Согласно отчету Appuals, китайский производитель выпустит Honor 70 на мировой рынок 2 сентября. Смартфон уже указан на веб-сайте Honor во Франции, Испании и Великобритании. 70 Pro и 70 Pro+, скорее всего, останутся эксклюзивными для китайского рынка. Задолго до запуска издание поделилось памятью, цветовыми вариантами и ценой Honor 70.

Согласно публикации, Honor 70 будет доступен в двух конфигурациях: 8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт памяти и 8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт постоянной памяти. Эти модели будут стоить 549 евро и 599 евро соответственно. Смартфон будет доступен в таких оттенках, как Midnight Black, Emerald Green и Crystal Silver.

Известны цены и конфигурации глобальной версии Honor 70


Honor 70 оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями. Он предлагает разрешение FHD+ 1080x2400 пикселей, соотношение сторон 20:9 и частоту обновления 120 Гц. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 12 с Magic UI 6.1. Ожидается, что глобальная версия будет поставляться с приложениями и сервисами Google.

Под капотом Honor 70 будет присутствовать чипсет Snapdragon 778G Plus. У смартфона нет слота под карту памяти. В целях безопасности он имеет сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

Устройство оснащено батареей емкостью 4800 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Он имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру, а на задней панели - 54-мегапиксельную основную камеру Sony IMX800, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo T1. Смартфон получил яркий AMOLED-дисплей, энергоэффективный чипсет Qualcomm Snapdragon 680, быструю зарядку мощностью 44 Вт и очень неплохое время автономной работы. Осталось понять, на что он способен в деле. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель".

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