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Сверхпрочный бюджетник Oukitel WP20 Pro появится в продаже в России в конце августа

18 августа 2022, 17:50




Oukitel WP20 Pro - ударостойкий смартфон, который устойчив к вызовам внешней среды. Новинка является модернизированной версией WP20, которую можно заказать по интересной цене. Смартфон оснащен теми же функциями, что и предшественник прошлого поколения, он тоже оснащен аккумулятором высокой емкости, экраном с большой диагональю и достойным хранилищем данных.

Сверхпрочный бюджетник Oukitel WP20 Pro появится в продаже в России в конце августа


Весит WP20 Pro немало, 297 граммов, габариты вполне внушительные 166.2x81.2x15 миллиметров. Но по сравнению с типичным защищенным телефоном он достаточно легок и компактен. Ударопрочный смартфон спокойно выдерживает суровые условия внешней среды. С рейтингом IP68, IP69K и сертификацией по стандарту MIL-STD-810H, новинка WP20 Pro не подвергается воздействию воды, пыли, высоких температур и давления, разрядам электричества и выдерживает падение о твердую поверхность с высоты 1,5 м.

Сверхпрочный бюджетник Oukitel WP20 Pro появится в продаже в России в конце августа


Батарея с емкостью 6300 мАч позволит вам использовать телефон в течение длительного времени, не беспокоясь о зарядке. Смартфон обеспечивает 550 часов работы в режиме ожидания, 55 часов активных звонков и 60 часов воспроизведения музыки. Есть поддержка OTG для подключения периферии и зарядки других устройств. WP20 Pro получил 5,93-дюймовый HD+ дисплей (720x1440). Снимает смартфон на 20-мегапиксельную заднюю и 5-мегапиксельную фронтальную камеры.

Сверхпрочный бюджетник Oukitel WP20 Pro появится в продаже в России в конце августа


Операционная система обновлена до Android 12.0. В качестве процессора используется 8-ядерный MediaTek Helio A22, объемы памяти - 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ. Также WP20 Pro предлагает функции NFC и сканер отпечатков пальцев.

Легкий прочный телефон Oukitel WP20 Pro доступен в 2 цветах: черный и зеленый. Приобрести новинку можно будет всего за $109,99 во время глобальной премьерной распродажи на AliExpress с 22 по 26 августа.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo T1. Смартфон получил яркий AMOLED-дисплей, энергоэффективный чипсет Qualcomm Snapdragon 680, быструю зарядку мощностью 44 Вт и очень неплохое время автономной работы. Осталось понять, на что он способен в деле. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель".

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