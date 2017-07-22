Oukitel WP20 Pro - ударостойкий смартфон, который устойчив к вызовам внешней среды. Новинка является модернизированной версией WP20, которую можно заказать по интересной цене. Смартфон оснащен теми же функциями, что и предшественник прошлого поколения, он тоже оснащен аккумулятором высокой емкости, экраном с большой диагональю и достойным хранилищем данных.
Весит WP20 Pro немало, 297 граммов, габариты вполне внушительные 166.2x81.2x15 миллиметров. Но по сравнению с типичным защищенным телефоном он достаточно легок и компактен. Ударопрочный смартфон спокойно выдерживает суровые условия внешней среды. С рейтингом IP68, IP69K и сертификацией по стандарту MIL-STD-810H, новинка WP20 Pro не подвергается воздействию воды, пыли, высоких температур и давления, разрядам электричества и выдерживает падение о твердую поверхность с высоты 1,5 м.
Батарея с емкостью 6300 мАч позволит вам использовать телефон в течение длительного времени, не беспокоясь о зарядке. Смартфон обеспечивает 550 часов работы в режиме ожидания, 55 часов активных звонков и 60 часов воспроизведения музыки. Есть поддержка OTG для подключения периферии и зарядки других устройств. WP20 Pro получил 5,93-дюймовый HD+ дисплей (720x1440). Снимает смартфон на 20-мегапиксельную заднюю и 5-мегапиксельную фронтальную камеры.
Операционная система обновлена до Android 12.0. В качестве процессора используется 8-ядерный MediaTek Helio A22, объемы памяти - 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ. Также WP20 Pro предлагает функции NFC и сканер отпечатков пальцев.
Легкий прочный телефон Oukitel WP20 Pro доступен в 2 цветах: черный и зеленый. Приобрести новинку можно будет всего за $109,99 во время глобальной премьерной распродажи на AliExpress с 22 по 26 августа.