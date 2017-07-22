Утечки информации о процессорах Intel Core i9-13900K Raptor Lake не иссякают и последние тесты ExtremePlayer показывают некоторые безумные возможности многопоточности, которые просто уничтожают процессоры Core i9-12900K и Ryzen 9 5950X.
Процессор Intel Core i9-13900K Raptor Lake обеспечивает невероятную производительность и более чем 65% прирост производительности в многопоточном режиме по сравнению с 12900K и 5950X при разгоне
Intel Core i9-13900K - флагманский процессор Raptor Lake с 24 ядрами и 32 потоками в конфигурации с 8 ядрами P и 16 ядрами E. ЦП настроен на базовую тактовую частоту 3,0 ГГц, одноядерную тактовую частоту 5,8 ГГц (1-2 ядра) и тактовую частоту всех ядер 5,5 ГГц (все 8 P-ядер). ЦП имеет 68 Мбайт комбинированной кэш-памяти и рейтинг PL1 125 Вт, который увеличивается до 250 Вт. ЦП также может потреблять до 350 Вт энергии при использовании «Режима экстремальной производительности».
Технический отдел опубликовал тесты кэша и памяти CPU-z, Cinebench R23 и AIDA64 для трех разных чипов: Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K и Core i5-13600K с использованием различных конфигураций разгона и модулей памяти DIMM. Согласно результатам, Core i9-13900K может достигать разгона до 6,2 ГГц для всех своих P-ядер и до 5,2 ГГц для всех своих E-ядер. Intel Core i7-13700K также может достигать частоты 6,2 ГГц на своих P-ядрах, но E-ядра могут достигать частоты только до 4,7 ГГц. Тесты проводились на материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 APEX, а разгон памяти - на MSI MEG Z690I Unify. Установка охлаждения включала жидкостное охлаждение AIO.
Что касается тестов производительности, то Intel Core i9-13900K с тактовой частотой P-Core 6,2 ГГц и тактовой частотой E-ядра 4,7 ГГц набрал 1011 баллов в одноядерных и 16627,8 баллов в многоядерных тестах в CPU-z. Но с тактовой частотой 6,1 ГГц P-Core и 5,2 ГГц E-Core показатель многопоточности увеличился на 18 процентов до 19550 баллов. Оценка одноядерного процессора показала незначительную разницу, упав до 991 балла, но многопоточная производительность определенно выиграла больше от разгона E-ядер, учитывая, что общее количество E-ядер выше, чем у P-ядер (8 против 16).
Что касается того, как эта производительность сравнивается с существующими чипами, то Intel Core i9-13900K с разгоном 6,1/5,2 ГГц был более чем на 65% быстрее, чем AMD Ryzen 9 5950X и Intel Core i9-12900K. Это показывает, насколько высокой производительности можно достичь с помощью будущих чипов с правильной настройкой охлаждения и материнской платой с помощью разгона.
Но это еще не все, процессоры Intel Raptor Lake также демонстрируют отличную поддержку памяти до 7400 Мбит/с на существующих материнских платах Z690. Core i9-13900K поддерживал память DDR5-7400, а Core i7-13700K/Core i5-13600K предлагали хорошую поддержку памяти DDR5-7000, в то время как DDR5-6800 считается лучшим вариантом. Также Gear 1 поддерживает память DDR5 до DDR4-4256-CL17. Что касается энергопотребления, Intel Core i9-13900K потреблял около 400 Вт при напряжении более 1,5 В, тогда как Core i7-13700K потреблял около 290 Вт при напряжении более 1,5 В для достижения аналогичного разгона P-Core до 6,2 ГГц.