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Цвета и конфигурации iQOO Z6 и Z6x известны до официального анонса

19 августа 2022, 09:21




Несколько утечек показали, что iQOO работает над iQOO Z6 и iQOO Z6 для Китая. Ожидается, что оба смартфона дебютируют в этом месяце. Известный китайский информатор, Digital Chat Station, раскрыл варианты и цветовые варианты смартфонов серии Z6.

По словам информатора, IQOO Z6 будет оснащен дисплеем с высокой частотой обновления, который представляет собой ЖК-панель IPS с частотой 120 Гц. Говорят, что он оснащен чипсетом Snapdragon 778G+ и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Для фотосъемки он получит 64-мегапиксельную тройную камеру.

Цвета и конфигурации iQOO Z6 и Z6x известны до официального анонса


Z6 будет доступен в следующих вариантах: 8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт постоянной памяти, 8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт памяти и 12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт памяти. Он будет продаваться в таких цветах, как Ink Jade, Golden Orange и Xinghai.

Основные характеристики iQOO Z6x пока не разглашаются. У него будет большая батарея и быстрая зарядка мощностью 44 Вт. iQOO Z6 и Z6x недавно были сертифицированы органом 3C в Китае. Похоже, что оба устройства дебютируют к концу августа в Китае.

В связанных новостях сообщается, что iQOO планирует выпустить устройство под названием iQOO Z6 Lite (устройство 4G) в Индии в сентябре. Говорят, что он очень похож на Vivo T1x и, вероятно, будет стоить около 150 долларов в стране.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo T1. Смартфон получил яркий AMOLED-дисплей, энергоэффективный чипсет Qualcomm Snapdragon 680, быструю зарядку мощностью 44 Вт и очень неплохое время автономной работы. Осталось понять, на что он способен в деле. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель".

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