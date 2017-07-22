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Infinx привезет NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO в Россию в начале осени

19 августа 2022, 15:45




Infinix сообщает о скором выходе двух новых моделей: NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO. Новинки пополнят ряд производительных устройств Infinix и должны приятно удивить пользователей соотношением цены и качества.

Линейка NOTE предлагает продвинутые фотовозможности, производительное железо, качественные экраны и изящный, аккуратный дизайн. NOTE 12 PRO будет первым смартфоном в России на базе новейшего MediaTek Helio G99, выполненного по 6 нм техпроцессу. Также устройство оснащено впечатляющей 108-мегапиксельной камерой, 6,7-дюймовым FHD+ AMOLED дисплеем и внушительными 8 Гбайт оперативной памяти, которые можно дополнительно расширить до 13 Гбайт.

Infinx привезет NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO в Россию в начале осени


В качестве сенсора основной камеры используется новейший Samsung S5KHM6. Благодаря апертуре f/1,75 и технологии Super Pixel 9-в-1 мобильные фотографы смогут создавать по-настоящему потрясающие снимки. Сверхбольшой сенсор изображения 1/1,67 и пиксели размером, не превышающим 1,92 мкм, также положительно сказываются на результатах фотографии при любых условиях освещения.

При проектировании блока камер смартфона инженеры вдохновлялись образами современных спорткаров. Четкие линии смартфона и современные материалы в корпусе толщиной 7.8 мм подчеркивают премиальность NOTE 12 PRO.

Infinx привезет NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO в Россию в начале осени


Линейка HOT нацелена на молодых пользователей, стремящихся брать от жизни максимум. HOT 12 PRO получил 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью программного расширения до 13 Гбайт, 128 Гбайт хранилища, а также 50 Мп основную камеру и быструю зарядку на 18 Вт.

Одной из ключевых особенностей Infinix HOT 12 PRO станет передовая для этого класса устройств производительность. Процессором в устройстве выступает Unisoc Tiger T616.

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Основная камера на 50 Мп со специальным режимом для ночной съемки позволит добиваться качественных изображений с любым освещением. Большой аккумулятор на 5000 мАч позволит на длительное время оставаться без необходимости подзарядки. Для экстренных ситуаций в смартфоне также предусмотрен специальный режим Марафонская Выносливость, который может обеспечить до нескольких часов работы устройства на последних 5% заряда.

В российском ритейле появление новинок запланировано на середину сентября.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme 9 4G. Здесь есть и качественный AMOLED-дисплей с высокой частотой дискретизации, и отличная основная камера, а сочетание чипсета Snapdragon 680 и батареи на 5000 мАч позволили добиться превосходной автономности гаджета. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme 9 4G: недорогой смартфон с отличной камерой и AMOLED".

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