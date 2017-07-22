Infinix сообщает о скором выходе двух новых моделей: NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO. Новинки пополнят ряд производительных устройств Infinix и должны приятно удивить пользователей соотношением цены и качества.
Линейка NOTE предлагает продвинутые фотовозможности, производительное железо, качественные экраны и изящный, аккуратный дизайн. NOTE 12 PRO будет первым смартфоном в России на базе новейшего MediaTek Helio G99, выполненного по 6 нм техпроцессу. Также устройство оснащено впечатляющей 108-мегапиксельной камерой, 6,7-дюймовым FHD+ AMOLED дисплеем и внушительными 8 Гбайт оперативной памяти, которые можно дополнительно расширить до 13 Гбайт.
В качестве сенсора основной камеры используется новейший Samsung S5KHM6. Благодаря апертуре f/1,75 и технологии Super Pixel 9-в-1 мобильные фотографы смогут создавать по-настоящему потрясающие снимки. Сверхбольшой сенсор изображения 1/1,67 и пиксели размером, не превышающим 1,92 мкм, также положительно сказываются на результатах фотографии при любых условиях освещения.
При проектировании блока камер смартфона инженеры вдохновлялись образами современных спорткаров. Четкие линии смартфона и современные материалы в корпусе толщиной 7.8 мм подчеркивают премиальность NOTE 12 PRO.
Линейка HOT нацелена на молодых пользователей, стремящихся брать от жизни максимум. HOT 12 PRO получил 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью программного расширения до 13 Гбайт, 128 Гбайт хранилища, а также 50 Мп основную камеру и быструю зарядку на 18 Вт.
Одной из ключевых особенностей Infinix HOT 12 PRO станет передовая для этого класса устройств производительность. Процессором в устройстве выступает Unisoc Tiger T616.
Основная камера на 50 Мп со специальным режимом для ночной съемки позволит добиваться качественных изображений с любым освещением. Большой аккумулятор на 5000 мАч позволит на длительное время оставаться без необходимости подзарядки. Для экстренных ситуаций в смартфоне также предусмотрен специальный режим Марафонская Выносливость, который может обеспечить до нескольких часов работы устройства на последних 5% заряда.
В российском ритейле появление новинок запланировано на середину сентября.