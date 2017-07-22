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Philips представили QHD HDR600 монитор с частотой обновления 240 Гц

19 августа 2022, 18:09




Philips представила в Китае новый монитор QHD HDR600 с частотой обновления 240 Гц. Это 27-дюймовый монитор с номером модели 27M1F5500P и экраном nano-IPS. Новый монитор имеет время отклика в 1 мс (от серого к серому) и яркость до 450 нит. Новый монитор получил сертификацию DisplayHDR600 и обеспечивает иммерсивный просмотр.

Philips представили QHD HDR600 монитор с частотой обновления 240 Гц


Монитор Philips получил 10-битную глубину цвета, охват 100% sRGB, 98% цветовую гамму DCI-P3 и цветовой стандарт Delta E ниже 2. Частота обновления 240 Гц и время отклика в оттенках серого 1 мс нового монитора Philips означают, что его можно смело использовать геймерам. Он также подходит для потоковой передачи видео.

Philips представили QHD HDR600 монитор с частотой обновления 240 Гц


Подробностей, касающихся звуковых возможностей нового монитора пока нет. Варианты подключения включают HDMI, DP и USB восходящий/нисходящий поток. Экран имеет 4-стороннюю микрорамку, а основание можно регулировать в зависимости от ориентации.

Philips представили QHD HDR600 монитор с частотой обновления 240 Гц


Первоначальная цена монитора Philips 27M1F5500P составляет 5 499 юаней или 810 долларов. Новый монитор поступит в продажу 24 августа в 20:00.



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