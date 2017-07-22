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Утечка о линейке Intel Core 13-го поколения: от 4 до 24 ядер и i9-13900K на 24 ядра и 32 потока

19 августа 2022, 22:54




Сообщается, что у Intel есть три кристалла для Raptor Lake-S. ExtremePlayer публикует обновление спецификаций Intel Core 13-го поколения, включая процессоры, которые не будут выпущены в обозримом будущем.

Утечка о линейке Intel Core 13-го поколения: от 4 до 24 ядер и i9-13900K на 24 ядра и 32 потока


Согласно спецификациям, опубликованным китайским создателем контента ExtremePlayer, Intel собирается выпустить 14 различных SKU с количеством ядер до четырех до двадцати четырех. Выяснилось, что кристаллов три и только серия Core i9 13-го поколения будет иметь два кластера эффективных ядер. Предположительно, это единственная новая матрица в серии Raptor Lake. На его базе должно выйти несколько SKU: 13900K, 13900KF, 13900 и 13900F (в F вариантах нет встроенной графики). При этом не предоставлены полные характеристики тактовой частоты, но серия без литеры K, похоже, будет на 1 ГГц медленнее по базовой тактовой частоте.

Между тем, серия Core i7 должна получить половину эффективных ядер, полную конфигурацию из 16 ядер и до 24 потоков. Как и в случае с серией Core i9, будет четыре SKU, половина из которых представляет собой варианты TDP на 65 Вт.

Утечка о линейке Intel Core 13-го поколения: от 4 до 24 ядер и i9-13900K на 24 ядра и 32 потока


Серия Core i5 13-го поколения будет далее разделена на серию K, использующую B0 и SKU без литеры K в названии с C0, который, согласно HXL, является обновлением Alder Lake (ADL-R). Raptor Lake среднего и начального уровня будут предлагать 14, 10 или 4 ядра. Самый медленный ЦП Raptor Lake (Core i3-13100) указан с четырьмя ядрами Performance и без доступных эффективных ядер.

Скорее всего, это еще не полный список. Intel Raptor Lake-S может включать модели, которые не были сообщены партнерам, а также недорогие SKU, такие как Pentium или Celeron.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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