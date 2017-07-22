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Прототипы Google Pixel 7 и 7 Pro показались на видео

20 августа 2022, 10:20




Когда Google представила смартфоны Pixel 7 и 7 Pro, компания показывала их фотографии и подтвердила, что в них будет SoC Tensor второго поколения. С тех пор мы видели пару просочившихся живых изображений, но теперь мы получаем какое-то представление в последнем видео Unbox Therapy.

Прототипы Google Pixel 7 и 7 Pro показались на видео


Было сделано несколько замеров размеров штангенциркулем. Для справки: Google Pixel 6 Pro имеет размеры 163,9 x 75,9 x 8,9 мм - Pixel 7 Pro примерно такого же размера, немного уже, его ширина составляет 73,2 мм, а толщина уменьшена всего на 0,1 мм. Оба телефона Pro имеют одинаковую толщину 11,5 мм в области камеры.

Pixel 7 немного короче, чем Pixel 6 и немного уже. Для справки, длина Pixel 6 составляет 158,6 мм. Кроме того, в то время как Pixel 6 имеет толщину 14,9 мм, Pixel 7 - 13,2 мм.

Прототипы Google Pixel 7 и 7 Pro показались на видео


Pixel 7 Pro, похоже, получит не столько агрессивное резкое сужение краев дисплея, а его панель камеры и корпус имеют полированную поверхность, в то время как у Pixel 7 она больше похожа на анодированный алюминий. Мы также заметили, что у этих моделей нет двухцветной отделки, как у линейки Pixel 6. Возможно, это связано с тем, что это все-таки прототипы смартфонов.

Согласно предыдущим слухам, предварительный заказ на Google Pixel 7 и 7 Pro начнется 6 октября, а доступны они будут с 13 октября.



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