Samsung недавно представила складные телефоны Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4, а следующие топовые смартфоны, которые представит корейский гигант - это устройства Galaxy S23, которые, как ожидается, появятся в январе или феврале. Серия Galaxy S23 будет включать в себя модель Ultra, которая, согласно новым слухам, будет оснащена датчиком сканирования отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Max.
Однако это не новый датчик. Мы уже видели его на iQOO 9 Pro и vivo X80 Pro, а это означает, что Samsung Galaxy S23 Ultra будет оснащен более быстрым сканером отпечатков пальцев с большей областью сканирования.
Тем не менее, неясно, будет ли Samsung использовать этот новый сканер отпечатков пальцев на всех смартфонах Galaxy S23 или только Galaxy S23 Ultra получит такое обновление. Надеемся, мы узнаем это в ближайшие месяцы.