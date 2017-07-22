РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung Galaxy S23 Ultra получит быстрый сканер пальцев с большей площадью сканирования

20 августа 2022, 15:03




Samsung недавно представила складные телефоны Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4, а следующие топовые смартфоны, которые представит корейский гигант - это устройства Galaxy S23, которые, как ожидается, появятся в январе или феврале. Серия Galaxy S23 будет включать в себя модель Ultra, которая, согласно новым слухам, будет оснащена датчиком сканирования отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Max.

Samsung Galaxy S23 Ultra получит быстрый сканер пальцев с большей площадью сканирования


Однако это не новый датчик. Мы уже видели его на iQOO 9 Pro и vivo X80 Pro, а это означает, что Samsung Galaxy S23 Ultra будет оснащен более быстрым сканером отпечатков пальцев с большей областью сканирования.

Тем не менее, неясно, будет ли Samsung использовать этот новый сканер отпечатков пальцев на всех смартфонах Galaxy S23 или только Galaxy S23 Ultra получит такое обновление. Надеемся, мы узнаем это в ближайшие месяцы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme 9 4G. Здесь есть и качественный AMOLED-дисплей с высокой частотой дискретизации, и отличная основная камера, а сочетание чипсета Snapdragon 680 и батареи на 5000 мАч позволили добиться превосходной автономности гаджета. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme 9 4G: недорогой смартфон с отличной камерой и AMOLED".

Читайте также:

  • Прототипы Google Pixel 7 и 7 Pro показались на видео
  • Infinx привезет NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO в Россию в начале осени
  • Цвета и конфигурации iQOO Z6 и Z6x известны до официального анонса
  • Сверхпрочный бюджетник Oukitel WP20 Pro появится в продаже в России в конце августа
  • Известны цены и конфигурации глобальной версии Honor 70

    • предыдущая новость
    Прототипы Google Pixel 7 и 7 Pro показались на видео

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор realme 9 4G: недорогой смартфон с отличной камерой и AMOLED Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Обзор смартфона realme 9 4G Лучший SSD Лучшая видеокарта для игр Обзор смартфона vivo T1 Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 августа, 2022

    Samsung Galaxy S23 Ultra получит быстрый сканер пальцев с большей площадью сканирования

    Прототипы Google Pixel 7 и 7 Pro показались на видео

    19 августа, 2022

    Утечка о линейке Intel Core 13-го поколения: от 4 до 24 ядер и i9-13900K на 24 ядра и 32 потока

    Анонс Philips QHD HDR600: игровой монитор с частотой обновления 240 Гц

    Infinx привезет NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO в Россию в начале осени

    Цвета и конфигурации iQOO Z6 и Z6x известны до официального анонса

    18 августа, 2022

    Intel Core i9-13900K разогнан до 6,2 ГГц, на 65% быстрее 12900K и 5950X

    Сверхпрочный бюджетник Oukitel WP20 Pro появится в продаже в России в конце августа

    Известны цены и конфигурации глобальной версии Honor 70

    7 сентября Apple проведет мероприятие, посвященное iPhone 14

    17 августа, 2022

    Дебют мини-ПК Intel NUC 12 Pro «Wall Street Canyon»: до Core i7-1260P по цене от 599 евро

    Представлен Vivo V25 Pro с задней панелью меняющегося цвета и Dimensity 1300

    iPhone 15 Pro и Pro Max будут поставляться с 3-нм процессором Apple A17 Bionic

    16 августа, 2022

    ZTE представила роутер AX3000 Pro Wi-Fi 6 по цене от 99,9 долларов

    AMD EPYC 9000 Genoa на 96 и 32 ядер показывают прирост в результатах тестов

    Intel Core i9-13900K на 60% быстрее, чем i9-12900K в тесте архиватора 7-Zip

    Apple выпустит новый iPad начального уровня и iPad Pro с процессором M2 в октябре

    Утечка рендеров Motorola Edge 30 Fusion: выглядит так же, как Moto S30 Pro

    15 августа, 2022

    Новый Odyssey Ark от Samsung - игровой монитор на 55 дюймов, 165 Гц и с «режимом кабины»

    Intel Arc A770 Alchemist представлен в Blender's Cycles с трассировкой лучей

    ССЫЛКИ