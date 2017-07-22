Motorola недавно представила Edge (2022), который является первым смартфоном на SoC Dimensity 1050. Но у компании есть еще несколько смартфонов серии Edge для запуска, поскольку она презентует новые модели 8 сентября.
Motorola опубликовала короткое видео про появление трех новых смартфонов 8 сентября. Его заголовок содержит хэштег #findyouredge, который подтверждает, что Motorola представит три новых смартфона серии Edge 8 числа следующего месяца. Однако компания не раскрыла названия или что-либо еще об этих смартфонах.
Скорее всего, мы увидим, что Moto X30 Pro и Moto S30 Pro, доступные в настоящее время в Китае, будут переименованы в смартфоны серии Edge для мировых рынков. Ключевые характеристики X30 Pro включают SoC Snapdragon 8+ Gen 1, экран с частотой 144 Гц и основную камеру на 200 МП. Он также оснащен аккумулятором емкостью 4610 мАч с проводной зарядкой мощностью 125 Вт.
S30 Pro, с другой стороны, поставляется со Snapdragon 888+, меньшим дисплеем с частотой 144 Гц и основной камерой на 50 МП. Под капотом у него батарея емкостью 4400 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт.