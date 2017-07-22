Может ли видеокарта Intel Arc запустить Crysis? Ответ на этот вопрос дан в видео, опубликованном PCGamesHardware, в котором они тестируют Arc A380.
Да, может! Видеокарта Intel Arc A380 обеспечивает более 60 кадров в секунду при разрешении 1080p. Тестирование проводилось с использованием графической карты GUNNIR Intel Arc A380 Photon OC. Это один из двух нестандартных дизайнов, доступных на рынке прямо сейчас. Карта имеет немного более высокий TBP 92 Вт (по сравнению с 75 Вт), а также работает на более высокой тактовой частоте 2450 МГц (по сравнению с 2250 МГц).
Графическая карта Intel Arc A380 представляет собой конструкцию начального уровня с полноценным графическим процессором ACM-G11, использующим архитектуру Alchemist Xe-HPG. Он содержит полную конфигурацию графического процессора с использованием 8 ядер Xe или 1024 ALU. Видеокарта также оснащена 6 Гбайт памяти GDDR6, работающей на TBP с энергопотреблением около 92 Вт. Максимальная частота карты оценивается в 2450 МГц, что показывает, что Intel в полной мере использует 6-нм техпроцесс TSMC. Карта имеет тактовую частоту видеопамяти 15,5 Гбит/с для пропускной способности 186 ГБ/с, работающую через 96-битный интерфейс шины.
Видеокарта Intel Arc A380 тестировалась в оригинальной версии Crysis, а не в ремастеринге Crysis. Там используется API DX10, а разрешение установлено на 1080p (FHD). Настройки качества были установлены на «Очень высокое» с 4x MSAA. Оригинальный Crysis сам по себе очень сложная игра, несмотря на то, что ей уже больше десяти лет. Тем не менее, обновленная версия Crysis затмевает оригинальную игру благодаря еще более требовательным к графике настройкам качества, таким как поддержка трассировки лучей и текстуры с более высоким разрешением.
Небольшой фрагмент игры был показан на графической карте Intel Arc A380. С уровня «Потерянный рай», который находится сразу после того, как вы покинете материнский корабль цефов. Сегмент «Основной» и последняя часть игры, которая включает в себя культовые разделы «Вознесение». Но возвращаясь к производительности, игра работала с очень плавными 60-70 FPS и даже доходила до 80+ FPS. Это хорошая демонстрация, учитывая, что графические процессоры Arc хорошо оптимизированы только для DX12 и Vulkan, за исключением нескольких игр на DX11.
PCGH заявляет, что они не столкнулись с какими-либо проблемами при игре в DX10 API и вскоре они будут сравнивать производительность с видеокартой AMD Radeon RX 6400. Но это доказывает, что Intel Arc действительно может запустить Crysis.
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