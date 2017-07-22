Vivo Y22s официально представлен сегодня. Это еще один смартфон Vivo серии Y, работающий на чипсете Snapdragon 680. Устройство оснащено дисплеем HD+ с каплевидным вырезом на передней панели, а его задняя часть оснащена двумя 50-мегапиксельными задними камерами.
Vivo Y22s оснащен 6,55-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ 720 x 1612 пикселей. Экран получил соотношение сторон 20,1:9, частоту обновления 90 Гц, яркость до 530 нит и цветовую гамму 70% NTSC. Экран занимает 89,67% от общей поверхности.
Под капотом Vivo Y22s установлен чипсет Snapdragon 680 и 8 Гбайт оперативной памяти. Телефон предлагает 128 Гбайт встроенной памяти и специальный слот для добавления карты microSD. Он поставляется с предустановленной ОС Android 12 и фирменным FunTouchOS 12. Кнопка питания, расположенная на его правом краю, получила встроенный сканер отпечатков пальцев.
Для селфи у Y22s предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Его задняя панель получила 50-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1,8 и 2-мегапиксельную макро-камеру. В устройстве установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт. Y22s предлагает такие функции подключения, как поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Y22s имеет размеры 164,3 x 76,1 x 8,38 мм и весит около 192 граммов.
Пока Vivo Y22s вышел во Вьетнам по цене 5 990 000 донгов (примерно 256 долларов). Смартфон можно купить в таких цветах, как темно-синий и желто-голубой.