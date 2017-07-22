В нескольких сообщениях утверждалось, что Galaxy S23 Ultra станет первым смартфоном Samsung с 200-мегапиксельной камерой. По сообщению южнокорейского новостного сайта ET News, подразделение Samsung Electronics Mobile Experience подтвердило, что S23 Ultra будет оснащен 200-мегапиксельной камерой.
Motorola Edge 30 Ultra, выход которого на мировой рынок ожидается 8 сентября, будет оснащен 200-мегапиксельной камерой. Ожидается, что грядущий Xiaomi 12T Pro тоже будет оснащен 200-мегапиксельной камерой. Оба устройства оснащены основной камерой Samsung ISOCELL HP1.
Ходят слухи, что в S23 Ultra не будет сенсора HP1. Вместо этого он может быть оснащен еще необъявленным сенсором ISOCELL HP2. В сообщениях утверждается, что он будет сопровождаться 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и 10-мегапиксельным перископическим зум-объективом с 10-кратным оптическим зумом.
Ходят слухи, что Galaxy S23 Ultra будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, который, вероятно, станет официальным в ноябре этого года. Похоже, что южнокорейская компания не будет выпускать S23 Ultra с чипом Exynos.
Говорят, что в устройстве установлена батарея емкостью 5000 мАч, которая, вероятно, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт. Для селфи, скорее всего, сохранится 40-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом, которая была доступна на Galaxy S22 Ultra.
Новый отчет показал, что ультразвуковой сканер отпечатков пальцев S23 Ultra будет иметь большую область сканирования, чем раньше. Остальные характеристики S23 Ultra пока не разглашаются. Ожидается, что Ultra дебютирует с Galaxy S23 и S23 Plus в первом квартале 2023 года.