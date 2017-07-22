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OPPO представит Enco Buds 2 25-го августа

21 августа 2022, 15:53




Oppo недавно выпустила две новые модели TWS наушников, получившие название Enco X2 и Enco Air 2 Pro. Теперь ожидается запуск Oppo Enco Buds 2. Целевая страница устройства была запущена ранее на этой неделе на Flipkart, и бренд также дразнил его дизайн и основные характеристики в недавнем посте в Твиттере.

Кроме того, информатор Парас Гуглани заявил, что наушники, скорее всего, будут представлены 25 августа. Целевая страница на Flipkart уже раскрыла множество подробностей о Enco Buds 2. Начнем с дизайна, наушники будут иметь дизайн стержня с силиконовыми ушными вкладышами. При запуске будут доступны две расцветки - черная и белая.

OPPO представит Enco Buds 2 25-го августа


Enco Buds 2 будет оснащен 10-миллиметровым драйвером с титановой диафрагмой, способным воспроизводить мощные и динамичные басы. В листинге также указано, что наушники будут работать до 28 часов на одной полной зарядке в паре с чехлом для зарядки. Он также будет поддерживать быструю зарядку: всего 10 минут зарядки обеспечивают дополнительный 1 полный час воспроизведения звука.

Шумоподавление AI для улучшения качества связи и поддержка Dolby Atmos являются дополнительными функциями, заслуживающими внимания. Кроме того, он будет иметь степень защиты IPX4 от воды и пыли и специальный режим с малой задержкой для мобильных игр.

Enco Buds 2 в настоящее время предлагаются на некоторых рынках, например, в Сингапуре. Он поставлялся с Bluetooth 5.2 из коробки, имел соединение USB Type C, имел сенсорное управление и многое другое.



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