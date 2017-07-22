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Все-таки Apple может представить iPhone 14 Mini вместе с остальными iPhone и iPad

21 августа 2022, 20:20




Похоже, что Apple все-таки сохранит телефон iPhone mini в 2022 году! Согласно сообщению 91mobiles, популярного отраслевого инсайдера, Apple представит в общей сложности 7 новых устройств на ежегодном сентябрьском мероприятии с новейшими iPhone и iPad.

Все-таки Apple может представить iPhone 14 Mini вместе с остальными iPhone и iPad


Получив инсайдерскую информацию от одного из ведущих розничных партнеров Apple в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Эван получил информацию о том, что Apple представит эти семь iPhone и iPad на своем сентябрьском мероприятии по запуску:

  • iPhone 14 mini

  • iPhone 14

  • iPhone 14 Pro

  • iPhone 14 Pro Max

  • iPad 10.2 (10-го поколения)

  • iPad Pro 12.9 (6-го поколения)

  • iPad Pro 11 (4-го поколения)


    • Сообщается, что устройства будут анонсированы 7 сентября в Apple Park в Калифорнии, а начиная с 16 сентября ожидается, что эти 7 устройств начнут поставляться клиентам в первой волне стран.

    Новость об iPhone 14 Mini стала неожиданностью, поскольку предыдущие утечки и слухи указывали на то, что Apple откажется от iPhone 14 Mini в пользу iPhone 14 Max (или iPhone 14 Plus) из-за относительно низких продаж iPhone 13 Mini по сравнению с своим братьям и сестрам с большим экраном, таким как iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max.

    Все-таки Apple может представить iPhone 14 Mini вместе с остальными iPhone и iPad


    Что касается других деталей запуска, то ранее ходили слухи, что только новые iPhone 14 Pro и Pro Max будут оснащены новейшим мобильным процессором Apple A16 Bionic, тогда как другие модели iPhone 14 будут оснащены только A15 Bionic.

    Что касается iPad, то как 12,9-дюймовая, так и 11-дюймовая модели iPad Pro 2022 года должны быть оснащены новейшим процессором Apple M2 Silicon SoC от Apple, а также ультрасовременными мини-светодиодными дисплеями. Между тем iPad начального уровня 10-го поколения получает редизайн, в котором отсутствует кнопка «Домой», что делает его почти безрамочным.



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