Похоже, что Apple все-таки сохранит телефон iPhone mini в 2022 году! Согласно сообщению 91mobiles, популярного отраслевого инсайдера, Apple представит в общей сложности 7 новых устройств на ежегодном сентябрьском мероприятии с новейшими iPhone и iPad.
Получив инсайдерскую информацию от одного из ведущих розничных партнеров Apple в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Эван получил информацию о том, что Apple представит эти семь iPhone и iPad на своем сентябрьском мероприятии по запуску:
iPhone 14 mini
iPhone 14
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPad 10.2 (10-го поколения)
iPad Pro 12.9 (6-го поколения)
iPad Pro 11 (4-го поколения)
Сообщается, что устройства будут анонсированы 7 сентября в Apple Park в Калифорнии, а начиная с 16 сентября ожидается, что эти 7 устройств начнут поставляться клиентам в первой волне стран.
Новость об iPhone 14 Mini стала неожиданностью, поскольку предыдущие утечки и слухи указывали на то, что Apple откажется от iPhone 14 Mini в пользу iPhone 14 Max (или iPhone 14 Plus) из-за относительно низких продаж iPhone 13 Mini по сравнению с своим братьям и сестрам с большим экраном, таким как iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max.
Что касается других деталей запуска, то ранее ходили слухи, что только новые iPhone 14 Pro и Pro Max будут оснащены новейшим мобильным процессором Apple A16 Bionic, тогда как другие модели iPhone 14 будут оснащены только A15 Bionic.
Что касается iPad, то как 12,9-дюймовая, так и 11-дюймовая модели iPad Pro 2022 года должны быть оснащены новейшим процессором Apple M2 Silicon SoC от Apple, а также ультрасовременными мини-светодиодными дисплеями. Между тем iPad начального уровня 10-го поколения получает редизайн, в котором отсутствует кнопка «Домой», что делает его почти безрамочным.