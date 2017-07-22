LG начнет продавать свои ноутбуки под брендом LG Ultra PC в Европе в конце этого месяца. Серия Ultra PC выпускается в двух размерах -- 14 дюймов и 16 дюймов. Они оснащены процессорами AMD Ryzen и предлагают панели IPS с соотношением сторон 16:10. Новые ноутбуки имеют легкий корпус и другие функции.
LG Ultra PC 14U70Q и LG Ultra PC 16U70Q получили матовое покрытие для своих дисплеев и являются предложениями премиум-класса. У них простой дизайн и современные процессоры Ryzen 5 5625U или Ryzen 7 5825U. AMD Ryzen 7 5825U -- это 8-ядерная модель с 16 потоками, обеспечивающая тактовую частоту процессора 4,5 ГГц. Аккумуляторы новой серии LG Ultra PC оснащены долговечными и прочными батареями. Пользователям гарантировано до 21 часа автономной работы от аккумуляторов емкостью 72 Втч.
Ultra PC 14U70Q предлагает яркость 300 нит, а 16-дюймовая модель -- 250 нит. Оба ноутбука имеют разрешение 1200 пикселей и предлагают 16 Гбайт двухканальной оперативной памяти LPDDR4X. Доступна внутренняя память до 1 Тбайта. Есть порты HDMI, USB-A и USB-C, а 14-дюймовая модель на 300 г легче, чем более крупный ноутбук.
Полная информация о ценах на новую линейку LG серии Ultra PC в настоящее время недоступна. Модели будут доступны в течение этого месяца, а стартовая цена составляет 1199 евро (1204 доллара) за 14-дюймовую модель, а 16-дюймовый ноутбук -- от 1399 евро (1404 доллара). Подробностей о глобальной доступности новых ноутбуков LG серии Ultra PC пока нет.