РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

LG запустила в Европе ноутбуки Ultra PC на AMD Ryzen и с дисплеями 16:10

21 августа 2022, 22:15




LG начнет продавать свои ноутбуки под брендом LG Ultra PC в Европе в конце этого месяца. Серия Ultra PC выпускается в двух размерах -- 14 дюймов и 16 дюймов. Они оснащены процессорами AMD Ryzen и предлагают панели IPS с соотношением сторон 16:10. Новые ноутбуки имеют легкий корпус и другие функции.

LG запустила в Европе ноутбуки Ultra PC на AMD Ryzen и с дисплеями 16:10


LG Ultra PC 14U70Q и LG Ultra PC 16U70Q получили матовое покрытие для своих дисплеев и являются предложениями премиум-класса. У них простой дизайн и современные процессоры Ryzen 5 5625U или Ryzen 7 5825U. AMD Ryzen 7 5825U -- это 8-ядерная модель с 16 потоками, обеспечивающая тактовую частоту процессора 4,5 ГГц. Аккумуляторы новой серии LG Ultra PC оснащены долговечными и прочными батареями. Пользователям гарантировано до 21 часа автономной работы от аккумуляторов емкостью 72 Втч.

Ultra PC 14U70Q предлагает яркость 300 нит, а 16-дюймовая модель -- 250 нит. Оба ноутбука имеют разрешение 1200 пикселей и предлагают 16 Гбайт двухканальной оперативной памяти LPDDR4X. Доступна внутренняя память до 1 Тбайта. Есть порты HDMI, USB-A и USB-C, а 14-дюймовая модель на 300 г легче, чем более крупный ноутбук.

LG запустила в Европе ноутбуки Ultra PC на AMD Ryzen и с дисплеями 16:10


Полная информация о ценах на новую линейку LG серии Ultra PC в настоящее время недоступна. Модели будут доступны в течение этого месяца, а стартовая цена составляет 1199 евро (1204 доллара) за 14-дюймовую модель, а 16-дюймовый ноутбук -- от 1399 евро (1404 доллара). Подробностей о глобальной доступности новых ноутбуков LG серии Ultra PC пока нет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme 9 4G. Здесь есть и качественный AMOLED-дисплей с высокой частотой дискретизации, и отличная основная камера, а сочетание чипсета Snapdragon 680 и батареи на 5000 мАч позволили добиться превосходной автономности гаджета. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme 9 4G: недорогой смартфон с отличной камерой и AMOLED".

Читайте также:

  • Все-таки Apple может представить iPhone 14 Mini вместе с остальными iPhone и iPad
  • Подтверждена основная камера Samsung Galaxy S23 Ultra на 200 Мп
  • Выпущен Vivo Y22s с HD+ дисплеем, Snapdragon 680 и двойной камерой на 50 МП
  • 8 сентября Motorola запустит новые смартфоны серии Edge
  • Samsung Galaxy S23 Ultra получит быстрый сканер пальцев с большей площадью сканирования

    • предыдущая новость
    Все-таки Apple может представить iPhone 14 Mini вместе с остальными iPhone и iPad

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор realme 9 4G: недорогой смартфон с отличной камерой и AMOLED Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Обзор смартфона realme 9 4G Лучший SSD Лучшая видеокарта для игр Обзор смартфона vivo T1 Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 августа, 2022

    LG запустила в Европе ноутбуки Ultra PC на AMD Ryzen и с дисплеями 16:10

    Все-таки Apple может представить iPhone 14 Mini вместе с остальными iPhone и iPad

    OPPO представит Enco Buds 2 25-го августа

    Подтверждена основная камера Samsung Galaxy S23 Ultra на 200 Мп

    Выпущен Vivo Y22s с HD+ дисплеем, Snapdragon 680 и двойной камерой на 50 МП

    20 августа, 2022

    Видеокарта Intel Arc A380 тянет Crysis в разрешении 1080p с частотой более 60 кадров в секунду

    8 сентября Motorola запустит новые смартфоны серии Edge

    Samsung Galaxy S23 Ultra получит быстрый сканер пальцев с большей площадью сканирования

    Прототипы Google Pixel 7 и 7 Pro показались на видео

    19 августа, 2022

    Утечка о линейке Intel Core 13-го поколения: от 4 до 24 ядер и i9-13900K на 24 ядра и 32 потока

    Анонс Philips QHD HDR600: игровой монитор с частотой обновления 240 Гц

    Infinx привезет NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO в Россию в начале осени

    Цвета и конфигурации iQOO Z6 и Z6x известны до официального анонса

    18 августа, 2022

    Intel Core i9-13900K разогнан до 6,2 ГГц, на 65% быстрее 12900K и 5950X

    Сверхпрочный бюджетник Oukitel WP20 Pro появится в продаже в России в конце августа

    Известны цены и конфигурации глобальной версии Honor 70

    7 сентября Apple проведет мероприятие, посвященное iPhone 14

    17 августа, 2022

    Дебют мини-ПК Intel NUC 12 Pro «Wall Street Canyon»: до Core i7-1260P по цене от 599 евро

    Представлен Vivo V25 Pro с задней панелью меняющегося цвета и Dimensity 1300

    iPhone 15 Pro и Pro Max будут поставляться с 3-нм процессором Apple A17 Bionic

    ССЫЛКИ