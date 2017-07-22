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Apple Maps начнет показывать рекламу в следующем году

22 августа 2022, 08:48




Apple планирует значительно расширять свой рекламный бизнес. В настоящее время годовой доход компании составляет около 4 миллиардов долларов, а в будущем прогнозируется увеличение до 10 миллиардов долларов в год. Для достижения этой цели Apple Maps начнет показывать рекламу в следующем году и хотя это может заставить пользователей искать альтернативу при поиске направлений или мест, таких как Google Maps, ожидается, что реклама будет интегрирована гораздо более умным способом.

Apple Maps начнет показывать рекламу в следующем году


Сообщается, что на картах Apple будет реклама, но она, скорее всего, будет отображаться ненавязчиво. Поскольку Apple фокусируется на пользовательском опыте, реклама на Apple Maps, скорее всего, не будет отображаться в виде традиционного баннера, как показано на большинстве веб-сайтов и приложений. Вместо этого ожидается, что объявления будут частью платных результатов поиска. Марк Гурман из Bloomberg написал в своем информационном бюллетене Power On, что работа по запуску рекламы в будущем уже началась.

Как отмечает MacRumors, сеть ресторанов быстрого питания может заплатить Apple за то, чтобы она появлялась в верхней части результатов, когда пользователь ищет что-то, связанное с продуктами быстрого питания, например картофель фри, гамбургеры или молочные коктейли. Google Maps, конкурент Apple Maps, уже предлагает такую ​​функцию, как и приложения для просмотра, такие как Yelp.

Apple Maps начнет показывать рекламу в следующем году


В настоящее время рекламу можно увидеть в Apple App Store, но вместо сетей быстрого питания, рекламирующих свой бизнес, разработчики приложений получают возможность продвигать свои приложения среди пользователей, которые ищут программы по релевантным ключевым словам. Apple также планирует начать размещать рекламу в разделе «Сегодня» в App Store и в новом разделе «Вам также может понравиться» в нижней части списка приложений.

Apple Maps, вероятно, увидит аналогичную интеграцию, и если это не испортит пользовательский опыт, то может и не на что жаловаться?



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