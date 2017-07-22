SkatterBencher приобрел видеокарту Intel Arc A380 на китайском веб-сайте и разогнал ее до пиковой частоты 3,1 ГГц, однако этот процесс намного сложнее, чем должен бы быть.
Во-первых, единственным доступным инструментом для разгона является официальное программное обеспечение Arc Control, которое предоставляет очень базовые функции и почти не поясняет, как их использовать.
Дискретные графические процессоры Intel Arc имеют два режима разгона: режим смещения и режим блокировки, причем первый работает аналогично графике NVIDIA, которая увеличивает максимальную частоту при более высоком напряжении. Последний позволяет вручную изменять напряжение и частоту и отменяет максимальную частоту 2450 МГц.
Встроенные параметры, такие как «Повышение производительности графического процессора» в Arc Control, представляют собой ползунок в процентах, который не масштабируется так, как должен быть (увеличение на 30% при ползунке означает повышение тактовой частоты на 10% до 2696 МГц). Ползунок напряжения графического процессора фактически не работает и доступных инструментов для разгона памяти просто нет.
По этой причине SkatterBencher и Shamino придумали свой собственный инструмент, который пока не будет обнародован. Эта программа может переопределить настройки и значительно увеличить тактовые частоты и напряжения. На самом деле, оверклокер даже отметил, что в какой-то момент случайно поднял напряжение GPU до 2В, но видеокарта все равно "выжила".
Хотя этот инструмент и решает проблему ограниченных настроек разгона, все еще остается проблема встроенных ограничений мощности. Графические процессоры Intel Arc серии A имеют встроенные ограничения мощности PL1 (долгосрочные), PL2 (краткосрочные) и PL4 (пики), как и ЦП. Для A380 ограничение PL1/PL2 по умолчанию составляет 65,5 Вт и может быть увеличено до 97,5 Вт с помощью Arc Control. Такие ограничения не распространяются на пользовательские инструменты, созданные SkatterBencher, здесь уровень PL1 может быть увеличен до 298 Вт, а уровень PL2 - до 395 Вт.
К сожалению, для SkatterBencher важны не уровни PL1 и PL2. Это предел PL4, встроенный в драйверы и установленный на 800 Вт, что не позволяет ему завершить попытку разгона до 3,1 ГГц. После срабатывания ограничения мощности тактовая частота падает до 2,3 ГГц. Таким образом, карта достигает этой частоты, но она не остается на этом частотном уровне долго.
SkatterBencher в настоящее время изучает варианты изменения лимита PL4, но пока безуспешно. Похоже, что этот недорогой графический процессор A380 не подвержен шунт-моддингу и на данный момент нельзя изменить данные контроллера напряжения. Программная модификация PL4 позволяет только уменьшить мощность, а не увеличивать ее.
С помощью сообщества и других оверклокеров SkatterBencher, вероятно, в конечном итоге решит эту проблему, но не следует ожидать, что графические процессоры Arc будут работать на стабильной частоте 3,1 ГГц в ближайшее время. По крайней мере, до тех пор, пока не будут выпущены модели высокого класса с гораздо более высокими ограничениями мощности.
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