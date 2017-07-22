Смартфоны серии Doogee S89 появились в продаже 22 августа в интернет-магазинах AliExpress и Doogeemall. Серия S89 - это новые ударопрочные телефоны с большими аккумуляторами емкостью 12000 мАч. Производитель заявляет, что это первый в своем классе смартфон, который будет поставляться с зарядкой на 65 Вт.
Большой аккумулятор отлично подойдет любителям дикой природы. Серия S89 даст автономно работать от трех до пяти дней в зависимости от использования. Например, S89 может обеспечить до 16 часов в мобильных играх или проводить 18-часовой стрим. Логично, что для такой батареи нужна быстрая зарядка, в данном случае в комплекте дают адаптер на 65 Вт для S89 Pro и 33 Вт для не Про-версии. С таким батарея зарядится с 0 до 100% всего за два часа.
Серия так же уникально за счет светового эффекта RGB - подсветки, расположенной на задней панели телефона, которая выглядит как светящаяся "маска", с возможностью назначить эффекты на разные функции телефона.
Кроме такой емкой батареи и быстрой зарядки у смартфонов есть тройная камера на задней панели, с основной на 64 и 48 Мегапикселей у Pro и обычной версии. В роли процессора выступает MediaTek Helio P90 с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ с возможностью расширения до 512 Гбайт с картой памяти. Есть NFC, телефоны работают на ОС Android 12.
Смартфоны получили защиту по рейтингам IP68, IP69K и MIL-STD-810H и много разных функций. Новинка выделяется размерами - 172 х 86 х 19,4 мм и весом в 400 граммов, хорошие показатели в своем классе.
22 августа серия Doogee S89 дебютирует на AliExpress и Doogeemall. В рамках программы скидок цены на серию S89 будут снижены в течение ограниченного времени.