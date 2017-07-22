Intel подробно описывает технологию Foveros 3D для процессоров Meteor, Arrow и Lunar Lake. Intel объяснила некоторые детали технологии компоновки процессоров следующего поколения, а также опровергнула некоторые слухи.
Вопреки отчету TrendForce, Intel не планирует производить GPU Meteor Lake на 3-нм узле TSMC. Этот SoC следующего поколения для потребительских устройств будет использовать новый дезинтегрированный подход Intel к архитектуре. Теперь Intel подтвердила, какие узлы будут использоваться для этой архитектуры.
Intel проинформировала прессу о некоторых ключевых деталях серии Meteor Lake, уделив особое внимание технологии компоновки. Среди этих подробностей компания выпустила новую диаграмму, показывающую потребительскую SoC следующего поколения с шестью производительными и 8 эффективными ядрами. Эти ядра будут производиться Intel с их технологическим процессом «4», ранее называемым 7-нм.
Этот чип, вероятно, представляет собой MTL-P следующего поколения для маломощных и, возможно, портативных игровых ноутбуков. Мы уже видели меньший кристалл под названием MTL-U, который имеет меньше вычислительных ядер (2+8) и, возможно, менее мощный графический процессор.
Компания также сообщила, что GPU будет использовать узел TSMC N5, а SoC будет использовать узел N6 того же завода. IO также будет использовать N6. Все четыре чипа должны быть подключены к интерпосеру Foveros, разработанному на узле Intel 22 нм.
Так Intel развенчала слух о том, что tGPU использует техпроцесс N3 и этот узел просто не может повлиять на график запуска Meteor Lake.
Intel подтвердила, что запуск Meteor Lake и Arrow Lake запланирован на 2023 и 2024 годы соответственно. Серия будет запущена для настольных и мобильных платформ. Компания также подтвердила, что Lunar Lake, который ожидается после Arrow Lake, был разработан в первую очередь для бюджетных чипов мощностью 15 Вт, но это не исключает возможности десктопного чипа.