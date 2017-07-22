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Intel представила схему процессора Meteor Lake-P 6P+8E для ноутбуков 2023 года

22 августа 2022, 21:18




Intel подробно описывает технологию Foveros 3D для процессоров Meteor, Arrow и Lunar Lake. Intel объяснила некоторые детали технологии компоновки процессоров следующего поколения, а также опровергнула некоторые слухи.

Вопреки отчету TrendForce, Intel не планирует производить GPU Meteor Lake на 3-нм узле TSMC. Этот SoC следующего поколения для потребительских устройств будет использовать новый дезинтегрированный подход Intel к архитектуре. Теперь Intel подтвердила, какие узлы будут использоваться для этой архитектуры.

Intel представила схему процессора Meteor Lake-P 6P+8E для ноутбуков 2023 года


Intel проинформировала прессу о некоторых ключевых деталях серии Meteor Lake, уделив особое внимание технологии компоновки. Среди этих подробностей компания выпустила новую диаграмму, показывающую потребительскую SoC следующего поколения с шестью производительными и 8 эффективными ядрами. Эти ядра будут производиться Intel с их технологическим процессом «4», ранее называемым 7-нм.

Этот чип, вероятно, представляет собой MTL-P следующего поколения для маломощных и, возможно, портативных игровых ноутбуков. Мы уже видели меньший кристалл под названием MTL-U, который имеет меньше вычислительных ядер (2+8) и, возможно, менее мощный графический процессор.

Компания также сообщила, что GPU будет использовать узел TSMC N5, а SoC будет использовать узел N6 того же завода. IO также будет использовать N6. Все четыре чипа должны быть подключены к интерпосеру Foveros, разработанному на узле Intel 22 нм.

Intel представила схему процессора Meteor Lake-P 6P+8E для ноутбуков 2023 года


Так Intel развенчала слух о том, что tGPU использует техпроцесс N3 и этот узел просто не может повлиять на график запуска Meteor Lake.

Intel подтвердила, что запуск Meteor Lake и Arrow Lake запланирован на 2023 и 2024 годы соответственно. Серия будет запущена для настольных и мобильных платформ. Компания также подтвердила, что Lunar Lake, который ожидается после Arrow Lake, был разработан в первую очередь для бюджетных чипов мощностью 15 Вт, но это не исключает возможности десктопного чипа.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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