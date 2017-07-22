Samsung подтвердила, что официально представит Galaxy A23 5G 16 сентября. Смартфон ранее показывался в сети и его основные характеристики уже были раскрыты, но теперь есть больше подтверждений, а также информация о ценах.
Galaxy A23 5G будет доступен в Samsung Smart Pavilion, Samsung Mall и розничных магазинах-партнерах с 16 сентября в двух вариантах памяти -- 4/64 Гбайт и 6/128 Гбайт. Первый будет стоить 8 990 тайваньских долларов (298 долларов), а второй, как подтверждено, будет стоить 9 990 тайваньских долларов (331 доллар). Телефон будет доступен в оранжевом, голубом, белом и черном цветах. Клиенты, которые закажут Galaxy A23 5G до 15 октября, бесплатно получат зарядное устройство Samsung мощностью 15 Вт.
Samsung также представит Galaxy A13 5G на тайваньском рынке. Телефон будет доступен в комплектациях 4/64 Гбайт и 4/128 Гбайт по цене 6 990 тайваньских долларов (232 доллара) и 7 990 тайваньских долларов (265 долларов) соответственно. Galaxy A13 5G будет доступен в черном, синем и белом цветах.