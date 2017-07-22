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Samsung Galaxy A23 5G поступит в продажу 16 сентября

22 августа 2022, 21:33




Samsung подтвердила, что официально представит Galaxy A23 5G 16 сентября. Смартфон ранее показывался в сети и его основные характеристики уже были раскрыты, но теперь есть больше подтверждений, а также информация о ценах.

Samsung Galaxy A23 5G поступит в продажу 16 сентября


Galaxy A23 5G будет доступен в Samsung Smart Pavilion, Samsung Mall и розничных магазинах-партнерах с 16 сентября в двух вариантах памяти -- 4/64 Гбайт и 6/128 Гбайт. Первый будет стоить 8 990 тайваньских долларов (298 долларов), а второй, как подтверждено, будет стоить 9 990 тайваньских долларов (331 доллар). Телефон будет доступен в оранжевом, голубом, белом и черном цветах. Клиенты, которые закажут Galaxy A23 5G до 15 октября, бесплатно получат зарядное устройство Samsung мощностью 15 Вт.

Samsung Galaxy A23 5G поступит в продажу 16 сентября


Samsung также представит Galaxy A13 5G на тайваньском рынке. Телефон будет доступен в комплектациях 4/64 Гбайт и 4/128 Гбайт по цене 6 990 тайваньских долларов (232 доллара) и 7 990 тайваньских долларов (265 долларов) соответственно. Galaxy A13 5G будет доступен в черном, синем и белом цветах.



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