TSMC, ведущий производитель передовых микросхем, вскоре начнет отгружать заказы на 3-нм чипы и Apple станет ее первым клиентом. Но эти передовые процессоры будут использоваться не в грядущей серии iPhone 14.
Крупнейший в мире контрактный производитель чипов также является крупнейшим подрядчиком гиганта из Купертино. Последний начнет получать 3-нм чипы, однако они не предназначены для будущих моделей серии iPhone 14 Pro. Для тех, кто не знает, серия iPhone 14 будет поставляться с 4-нм чипсетом A16 Bionic для моделей Pro моделей iPhone 14 Pro, а базовый вариант и вариант Max будут поставляться с 5-нм чипсетом A15 Bionic последнего поколения.
Новые 3-нм чипы, которые Apple заказала, в основном предназначены для чипсетов ПК следующего поколения, то есть процессора M2 Pro. Это первый чип, основанный на 3-нм техпроцессе, который будет поставлять бренд, а первым iPhone на базе 3-нм чипа, вероятно, будет серия iPhone 15, которая будет выпущена в 2023 году.
Проще говоря, скачок в поколении также означает, что чипы следующего поколения будут более мощными, а также энергоэффективными, а также будут иметь большее количество транзисторов в чипах. Согласно заявлению TSMC, 3-нм чипы FinFET снизят энергопотребление на 25-30%, а мощность повысится на 10-15% по сравнению с 5-нм чипами предыдущего поколения FinFET.