Apple уже анонсировала чипсет M2, а также выпустила первый MacBook с новым процессором. Теперь компания готовится расширить линейку устройств Mac с чипами серии M2.
Сообщается, что технологический гигант из Купертино готов начать массовое производство 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей Apple MacBook Pro с новым чипсетом в четвертом квартале этого года.
В новом отчете аналитика Минг-Чи Куо также добавляется, что компания не будет использовать 3-нм чипсет производства TSMC, а вместо этого будет использовать 5-нм чип. Это противоречит предыдущим сообщениям, в которых утверждалось, что M2 Pro и Max будут производиться с использованием 3-нм техпроцесса TSMC.
В прошлом году компания выпустила 14-дюймовые модели Apple MacBook Pro и 16-дюймовые MacBook Pro на базе чипов M1 Pro и M1 Max. Итак, мы ожидаем, что грядущая обновленная версия ноутбука будет оснащена процессорами M2 Pro и M2 Max.
В любом случае, ожидается, что TSMC скоро начнет производство новых чипов для Apple на основе 3-нм техпроцесса и это всего лишь вопрос времени, чтобы увидеть, какое устройство MacBook станет первым, оснащенным 3-нм чипами.