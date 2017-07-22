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Запуск процессоров Intel Alder Lake-PS для Интернета вещей - до 14 ядер и низкое потребление

23 августа 2022, 10:47




Intel выпустила новое семейство мобильных процессоров Alder Lake-PS 12-го поколения, предназначенное для маломощных устройств Интернета вещей (IoT). Ожидается, что новые ЦП будут предлагать до 14 ядер и 20 потоков для периферийных вычислений.

Запуск процессоров Intel Alder Lake-PS для Интернета вещей - до 14 ядер и низкое потребление


Это процессоры HL-серии для корпоративного использования, ориентированные на банковское дело, розничную торговлю, образовательный рынок и многое другое. Intel Alder Lake-PS предназначены для видеокиосков, которые не используют большую вычислительную мощность, новый чипсет представляет собой экономичный процессор, который не предназначен для использования в играх и поддерживает Microsoft Windows "IoT предприятия и виртуализацию".

Новые процессоры Intel будут работать в диапазоне энергопотребления от 12 до 60 Вт и обеспечивать до 96 Xe EU. Серия процессоров Alder Lake-PS будет совместима с памятью DDR5 или менее. В новых процессорах Intel будут использоваться припаянные корпуса BGA с низкой z-высотой.

Особенности процессора Intel Alder Lake-PS 12-го поколения:

  • Графика Intel Iris Xe

  • Одновременно до четырех 4K60 HDR дисплеев или один дисплей 8K​

  • Поддержка до 8K HDR и расширенная поддержка мультимедиа (12 бит)

  • Синхронизация видео Pipelock для Windows

  • Виртуализация дисплея

  • До 96 графических исполнительных блоков для поддержки параллелизации рабочей нагрузки ИИ

  • Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) и дистрибутив Intel набора инструментов OpenVINO

  • До восьми линий PCIe 4.0 (2×4) плюс четыре линии Thunderbolt 4 для быстрой передачи данных и расширения возможностей подключения

  • Память до DDR5-4800 и до DDR4-3200

  • Длительная доступность и долгосрочная поддержка программного обеспечения

  • Поддержка Intel oneAPI IoT Toolkit и Intel oneAPI Base Toolkit.


    • ps


    Сегодня Intel официально представила публике одиннадцать совершенно новых процессоров. Пять процессоров новой серии HL будут предлагать от восьми до четырнадцати ядер, поддерживающих модули памяти DDR5-4800 или DDR4-3200. Новая серия будет предлагать TDP 45 Вт и мощность Boost 60 Вт. Intel также анонсировала новую серию UL 12-го поколения с TDP 15 Вт. Похоже, что компания сократила количество ядер до десяти для основного SKU из новой серии.



    Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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