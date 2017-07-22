TCL продолжает поднимать планку своих продуктов, включая смарт-телевизоры. Сегодня компания анонсировала телевизоры серии T7G в Китае, и у них есть достаточно интересные функции. Они имеют полноканальный вывод 4K с высокой частотой обновления 144 Гц. Этот релиз следует за более ранними Smart TV премиум-класса T7E.
Телевизор серии TCL T7G сохранил основные функции T7E, но с улучшенными характеристиками. В дисплее используется технология управления освещением с точечной матрицей с локальным затемнением. Дисплей достигает пиковой яркости 1000 нит с некоторыми улучшениями качества цвета. Есть механизм качества изображения Q, который оптимально регулирует параметры отображения в соответствии с контентом.
Частью телевизоров серии T7G является 2.1-канальная аудиосистема Hi-Fi. Его пять блоков мощностью 60 Вт в сочетании с Dolby Atmos обеспечивают первоклассный аудиоконтент. Также используется технология интеллектуального звукового поля для лучшего пространственного воспроизведения звука.
T7G имеет несколько портов HDMI 2.1 и переменную частоту обновления. Он также поддерживает автоматическую функцию с низкой задержкой для лучшего восприятия. Телевизоры серии TCL T7G выпускаются в различных размерах от 55 до 85 дюймов. 55-дюймовая модель предлагается по цене 526 долларов, а 85-дюймовая модель будет продаваться по цене 1314 долларов. Подробная информация о глобальной доступности телевизора серии TCL T7G в настоящее время отсутствует.
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