Компания ViewSonic представляет профессиональный монитор ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra. Он может похвастать 100 % охватом цветового пространства Adobe RGB и обеспечивает реалистичную цветопередачу на печатных и цифровых носителях. VP2786-4K оптимизирован для работы с ПО ColorPro Sense, позволяющее автоматически предлагать различные оттенки библиотеки Pantone. Кроме того, устройство получило колесо ColorPro Wheel для интуитивного управления цветом и его мониторинга.
Оскар Лин, генеральный директор подразделения мониторов ViewSonic: «Фотографам, дизайнерам печатной продукции и колористам необходима точная передача цвета для наилучшей реализации их видения. Именно поэтому мы предлагаем решения, которые гарантируют наилучшее воспроизведение готовых изображений. Аппаратная часть и программное обеспечение монитора ColorPro VP2786-4K поднимают на новый уровень управление реалистичными цветами. В результате создатели контента обретут большую свободу в разработке внешнего вида своих изображений».
Монитор ColorPro VP2786-4K выделяется покрытием цветового пространства Adobe RGB на 100 %, что обеспечит точную передачу расширенного спектра оттенков. Охват цифрового пространства DCI-P3 на 98 % откроет спектр цветов кинематографического качества. 10 битный цвет обеспечит пользователям более миллиарда оттенков с поразительно насыщенным изображением.
Сертификат Fogra, самой авторитетной международной организации в сфере полиграфии и медиатехнологий, гарантирует, что монитор ColorPro VP2786-4K обеспечит безупречное соответствие изображения на экране его печатной копии. Цвета будут единообразно представлены на всех печатных материалах, в том числе бейджах, канцелярских товарах, упаковке и рекламной продукции.
Новинка работает с новейшим эксклюзивным ПО ColorPro Sense, которое дает свободу управления цветом. Оно автоматически дает рекомендации из нескольких альтернативных палитр библиотеки цветов Pantone. Пользователи также могут поделиться своими палитрами с коллегами.
К монитору также прилагается колесо ColorPro Wheel с линзой и поворотным механизмом для калибровки цветов, управлением меню и пакетами Adobe Creative с Capture One. Съемный защитный козырек на магнитах мгновенно убирает нежелательные блики для лучшей концентрации на работе.
Новинка удостоилась почетных наград от экспертов из отрасли, в том числе iF Design Award 2021, GOOD DESIGN AWARD 2021 и Wallpaper Smart Space Award 2021 в категории «Самый продуманный дизайн и лучшая техническая коллаборация».
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