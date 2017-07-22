РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

NVIDIA GeForce RTX 4080 будет оснащена памятью GDDR6X 23 Гбит/с и с TBP на 340 Вт

23 августа 2022, 21:23




Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 получила новое обновление характеристик от инсайдера Kopite7kimi, который сообщает о еще более быстрой памяти GDDR6X.

По словам инсайдера, большинство спецификаций видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 остались прежними и единственное, что изменилось - это спецификация памяти и схема питания. Похоже, что NVIDIA будет использовать более быстрые модули памяти Micron GDDR6X, а 4080, как сообщается, получит кристаллы со скоростью 23 Гбит/с. Это обновление спецификации также привело к немного более высокому TBP, увеличившись до 340 Вт по сравнению с предыдущим значением 320 Вт.

NVIDIA GeForce RTX 4080 будет оснащена памятью GDDR6X 23 Гбит/с и с TBP на 340 Вт


Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4080 будет использовать урезанную конфигурацию графического процессора AD103-300 с 9728 ядрами или 76 SM из 84, тогда как предыдущая конфигурация предлагала 80 SM или 10 240 ядер. В то время как полный графический процессор поставляется с 64 Мбайт кэш-памяти L2 и до 224 ROP, RTX 4080 может получить 48 Мбайт кэш-памяти L2 и более низкие ROP из-за его урезанной конструкции. Ожидается, что карта будет основана на печатной плате PG136/139-SKU360.

Что касается характеристик памяти, ожидается, что GeForce RTX 4080 получит емкость 16 Гбайт GDDR6X, которая, как говорят, настроена на скорость 23 Гбит/с через 256-битный интерфейс шины. Это обеспечит пропускную способность до 736 Гбайт/с. Это все еще немного медленнее, чем пропускная способность 760 Гбайт/с, предлагаемая RTX 3080, поскольку она поставляется с 320-битным интерфейсом, но с небольшой емкостью 10 Гбайт. Чтобы компенсировать более низкую пропускную способность, NVIDIA может интегрировать пакет сжатия памяти следующего поколения, чтобы компенсировать 256-битный интерфейс.

NVIDIA GeForce RTX 4080 будет оснащена памятью GDDR6X 23 Гбит/с и с TBP на 340 Вт


Что касается мощности, то теперь TBP рассчитан на мощность 340 Вт, что на 20 Вт больше, чем в предыдущей спецификации 320 Вт, которую мы получили. Это приводит TBP к тому же уровню, что и существующая видеокарта RTX 3080 (до 350 Вт). Пока неизвестно, будут ли другие видеокарты серии RTX 40 также получать более быструю обработку памяти GDDR6X, но мы знаем, что Micron начала полномасштабное массовое производство модулей памяти GDDR6X со скоростью до 24 Гбит/с, поэтому их придется куда-то девать.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4070 будут одними из первых видеокарт, помимо RTX 4090, которые будут выпущены для геймеров, однако мы не можем сказать, планирует ли зеленая команда выпустить их в этом году вскоре после RTX 4090 или подождать до начала следующего году. Ожидается, что RTX 4090 будет выпущен примерно в октябре 2022 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Оверклокер разогнал Intel Arc A380 до 3,1 ГГц
  • Видеокарта Intel Arc A380 тянет Crysis в разрешении 1080p с частотой более 60 кадров в секунду
  • Intel Arc A770 Alchemist представлен в Blender's Cycles с трассировкой лучей
  • Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX OC стоит 150 долларов, дешевле RX 6400
  • Появились сведения о Navi 31 «Plum Bonito», Navi 32 «Wheat Nas», Navi 33 «Hotpink Bonefish» - GPU для Radeon RX7000

    • предыдущая новость
    ViewSonic объявляет о выходе монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Обзор realme 9 4G: недорогой смартфон с отличной камерой и AMOLED Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона vivo T1: средне-бюджетный долгожитель
    Лучший бюджетный процессор Обзор смартфона realme 9 4G Лучший SSD Лучшая видеокарта для игр Обзор смартфона vivo T1
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 августа, 2022

    NVIDIA GeForce RTX 4080 будет оснащена памятью GDDR6X 23 Гбит/с и с TBP на 340 Вт

    ViewSonic объявляет о выходе монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra

    Представлен телевизор TCL T7G с разрешением 4K и частотой 144 Гц

    Запуск процессоров Intel Alder Lake-PS для Интернета вещей - до 14 ядер и низкое потребление

    14- и 16-дюймовые модели Apple MacBook Pro поступят в массовое производство в этом году

    22 августа, 2022

    Apple будет первым заказчиком 3-нм чипов TSMC, но не для iPhone 14

    Samsung Galaxy A23 5G поступит в продажу 16 сентября

    Intel представила схему процессора Meteor Lake-P 6P+8E для ноутбуков 2023 года

    В продажу поступили смартфоны Doogee S89 с аккумулятором 12000 мАч

    Оверклокер разогнал Intel Arc A380 до 3,1 ГГц

    Apple Maps начнет показывать рекламу в следующем году

    21 августа, 2022

    LG запустила в Европе ноутбуки Ultra PC на AMD Ryzen и с дисплеями 16:10

    Все-таки Apple может представить iPhone 14 Mini вместе с остальными iPhone и iPad

    OPPO представит Enco Buds 2 25-го августа

    Подтверждена основная камера Samsung Galaxy S23 Ultra на 200 Мп

    Выпущен Vivo Y22s с HD+ дисплеем, Snapdragon 680 и двойной камерой на 50 МП

    20 августа, 2022

    Видеокарта Intel Arc A380 тянет Crysis в разрешении 1080p с частотой более 60 кадров в секунду

    8 сентября Motorola запустит новые смартфоны серии Edge

    Samsung Galaxy S23 Ultra получит быстрый сканер пальцев с большей площадью сканирования

    Прототипы Google Pixel 7 и 7 Pro показались на видео

    ССЫЛКИ