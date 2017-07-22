Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 получила новое обновление характеристик от инсайдера Kopite7kimi, который сообщает о еще более быстрой памяти GDDR6X.
По словам инсайдера, большинство спецификаций видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 остались прежними и единственное, что изменилось - это спецификация памяти и схема питания. Похоже, что NVIDIA будет использовать более быстрые модули памяти Micron GDDR6X, а 4080, как сообщается, получит кристаллы со скоростью 23 Гбит/с. Это обновление спецификации также привело к немного более высокому TBP, увеличившись до 340 Вт по сравнению с предыдущим значением 320 Вт.
Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4080 будет использовать урезанную конфигурацию графического процессора AD103-300 с 9728 ядрами или 76 SM из 84, тогда как предыдущая конфигурация предлагала 80 SM или 10 240 ядер. В то время как полный графический процессор поставляется с 64 Мбайт кэш-памяти L2 и до 224 ROP, RTX 4080 может получить 48 Мбайт кэш-памяти L2 и более низкие ROP из-за его урезанной конструкции. Ожидается, что карта будет основана на печатной плате PG136/139-SKU360.
Что касается характеристик памяти, ожидается, что GeForce RTX 4080 получит емкость 16 Гбайт GDDR6X, которая, как говорят, настроена на скорость 23 Гбит/с через 256-битный интерфейс шины. Это обеспечит пропускную способность до 736 Гбайт/с. Это все еще немного медленнее, чем пропускная способность 760 Гбайт/с, предлагаемая RTX 3080, поскольку она поставляется с 320-битным интерфейсом, но с небольшой емкостью 10 Гбайт. Чтобы компенсировать более низкую пропускную способность, NVIDIA может интегрировать пакет сжатия памяти следующего поколения, чтобы компенсировать 256-битный интерфейс.
Что касается мощности, то теперь TBP рассчитан на мощность 340 Вт, что на 20 Вт больше, чем в предыдущей спецификации 320 Вт, которую мы получили. Это приводит TBP к тому же уровню, что и существующая видеокарта RTX 3080 (до 350 Вт). Пока неизвестно, будут ли другие видеокарты серии RTX 40 также получать более быструю обработку памяти GDDR6X, но мы знаем, что Micron начала полномасштабное массовое производство модулей памяти GDDR6X со скоростью до 24 Гбит/с, поэтому их придется куда-то девать.
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4070 будут одними из первых видеокарт, помимо RTX 4090, которые будут выпущены для геймеров, однако мы не можем сказать, планирует ли зеленая команда выпустить их в этом году вскоре после RTX 4090 или подождать до начала следующего году. Ожидается, что RTX 4090 будет выпущен примерно в октябре 2022 года.
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