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Представлен Samsung Galaxy A04 с 6,5-дюймовым экраном и 50-мегапиксельной камерой

24 августа 2022, 11:31




Samsung анонсировала Galaxy A03 в ноябре прошлого года, а девять месяцев спустя компания незаметно представила его преемника - Galaxy A04.

Samsung Galaxy A04 внешне похож на своего предшественника. Он оснащен дисплеем Infinity-V и двумя камерами на задней панели, соединенными светодиодной вспышкой. Тем не менее, задние камеры не размещены внутри отдельного блока для камер, как в A03, а вспышка теперь расположена справа между двумя камерами, а не перед первым объективом.

Представлен Samsung Galaxy A04 с 6,5-дюймовым экраном и 50-мегапиксельной камерой


Дисплей получил диагональ 6,5 дюйма и HD+ разрешение. Как и Galaxy A03, Galaxy A04 также оснащен 5-мегапиксельной камерой для селфи и 2-мегапиксельным датчиком глубины, но разрешение основной камеры увеличилось с 48 до 50 мегапикселей.

Samsung Galaxy A04 оснащен неназванным восьмиъядерным процессором и работает под управлением One UI Core 4.1 на базе Android 12. Смартфон предлагает три варианта оперативной памяти (4 Гбайт/6 Гбайт/8 Гбайт) и памяти (32 Гбайт/64 Гбайт/128 Гбайт), а также имеет слот для карт памяти microSD для расширения памяти до 1 Тбайт.

Представлен Samsung Galaxy A04 с 6,5-дюймовым экраном и 50-мегапиксельной камерой


Galaxy A04 - это смартфон с поддержкой 4G, поддерживающий Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц и 5 ГГц). Он имеет четыре варианта цвета и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с неизвестной скоростью зарядки.

Что также неизвестно, так это цена и доступность Samsung Galaxy A04. Мы надеемся, что скоро узнаем об этом больше.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme 9 4G. Здесь есть и качественный AMOLED-дисплей с высокой частотой дискретизации, и отличная основная камера, а сочетание чипсета Snapdragon 680 и батареи на 5000 мАч позволили добиться превосходной автономности гаджета. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme 9 4G: недорогой смартфон с отличной камерой и AMOLED".

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