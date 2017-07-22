Samsung анонсировала Galaxy A03 в ноябре прошлого года, а девять месяцев спустя компания незаметно представила его преемника - Galaxy A04.
Samsung Galaxy A04 внешне похож на своего предшественника. Он оснащен дисплеем Infinity-V и двумя камерами на задней панели, соединенными светодиодной вспышкой. Тем не менее, задние камеры не размещены внутри отдельного блока для камер, как в A03, а вспышка теперь расположена справа между двумя камерами, а не перед первым объективом.
Дисплей получил диагональ 6,5 дюйма и HD+ разрешение. Как и Galaxy A03, Galaxy A04 также оснащен 5-мегапиксельной камерой для селфи и 2-мегапиксельным датчиком глубины, но разрешение основной камеры увеличилось с 48 до 50 мегапикселей.
Samsung Galaxy A04 оснащен неназванным восьмиъядерным процессором и работает под управлением One UI Core 4.1 на базе Android 12. Смартфон предлагает три варианта оперативной памяти (4 Гбайт/6 Гбайт/8 Гбайт) и памяти (32 Гбайт/64 Гбайт/128 Гбайт), а также имеет слот для карт памяти microSD для расширения памяти до 1 Тбайт.
Galaxy A04 - это смартфон с поддержкой 4G, поддерживающий Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц и 5 ГГц). Он имеет четыре варианта цвета и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с неизвестной скоростью зарядки.
Что также неизвестно, так это цена и доступность Samsung Galaxy A04. Мы надеемся, что скоро узнаем об этом больше.